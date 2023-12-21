【全國新聞】豐田在美國召回修理100萬輛豐田和凌志汽車

【KTSF】
豐田汽車（Toyota）表示，由於感應器短路問題，要在全美召回修理100萬輛豐田和凌志（Lexus）汽車。
豐田表示，需要被召回修理的汽車，前座乘客座位上的感應器可能製造不當，有可能出現短路情況，導致安全氣囊袋無法正常展開，增加碰撞時乘客受傷的風險。
要召回修理的是2020年至2022年的豐田汽車，包括：
豐田以下汽車：
Avalon和Avalon油電混合車 2020-2021
Camry和Camry油電混合車 2020-2022
Highlander和Hihglander油電混合車 2020-2021
RAV4同RAV4油電混合車 2020-2021
Sienna油電混合車和 2021
Corolla 2020-2021
Lexus以下汽車:
ES250 2021
ES350H 2020-2022
ES350 2020-2021
RX350 2020-2021
TX450h 2020-2021
豐田計劃於明年2月中旬開始通知受影響的車主，將車拿去經銷商檢查，看看是否有必要更換感測器，費用全免。
豐田車主可以致電1-800-331-4331了解細節，凌志車主可致電1-800-255-3987查詢。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment