【全國新聞】豐田在美國召回修理100萬輛豐田和凌志汽車

豐田汽車(Toyota)表示,由於感應器短路問題,要在全美召回修理100萬輛豐田和凌志(Lexus)汽車。

豐田表示,需要被召回修理的汽車,前座乘客座位上的感應器可能製造不當,有可能出現短路情況,導致安全氣囊袋無法正常展開,增加碰撞時乘客受傷的風險。

要召回修理的是2020年至2022年的豐田汽車,包括:

豐田以下汽車:

Avalon和Avalon油電混合車 2020-2021

Camry和Camry油電混合車 2020-2022

Highlander和Hihglander油電混合車 2020-2021

RAV4同RAV4油電混合車 2020-2021

Sienna油電混合車和 2021

Corolla 2020-2021

Lexus以下汽車:

ES250 2021

ES350H 2020-2022

ES350 2020-2021

RX350 2020-2021

TX450h 2020-2021

豐田計劃於明年2月中旬開始通知受影響的車主,將車拿去經銷商檢查,看看是否有必要更換感測器,費用全免。

豐田車主可以致電1-800-331-4331了解細節,凌志車主可致電1-800-255-3987查詢。

