【全國新聞】豐田在美國召回修理100萬輛豐田和凌志汽車

【KTSF】

豐田汽車（Toyota）表示，由於感應器短路問題，要在全美召回修理100萬輛豐田和凌志（Lexus）汽車。

豐田表示，需要被召回修理的汽車，前座乘客座位上的感應器可能製造不當，有可能出現短路情況，導致安全氣囊袋無法正常展開，增加碰撞時乘客受傷的風險。

要召回修理的是2020年至2022年的豐田汽車，包括：

豐田以下汽車：

Avalon和Avalon油電混合車 2020-2021

Camry和Camry油電混合車 2020-2022

Highlander和Hihglander油電混合車 2020-2021

RAV4同RAV4油電混合車 2020-2021

Sienna油電混合車和 2021

Corolla 2020-2021

Lexus以下汽車:

ES250 2021

ES350H 2020-2022

ES350 2020-2021

RX350 2020-2021

TX450h 2020-2021

豐田計劃於明年2月中旬開始通知受影響的車主，將車拿去經銷商檢查，看看是否有必要更換感測器，費用全免。

豐田車主可以致電1-800-331-4331了解細節，凌志車主可致電1-800-255-3987查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。