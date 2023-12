【灣區藝術人】灣區音樂藝術家呂少華（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識小時候被逼練琴,長大後靠玩音樂養家的歌手呂少華(Alice Lui)。

呂少華說,自己喜歡的音樂種類非常多,從拉丁樂、爵士、搖滾、迪斯可,到Reggae、饒舌、藍調等,她在香港長大,自小就受到音樂的熏陶,父親是一個大樂團的團長,母親是歌手,姑姑是鋼琴教師,所以4歲就開始學彈琴。

呂少華說:「那個時候是被逼的,他們說到了城隍廟,一定要求籤,不要浪費,姑姐教我就學,但是我小時候就很怕練琴,因為練琴很悶,都是練音階,其實技巧上很好的,從小就有基礎,但是當時不知道,只想要彈自己喜歡的曲目,長大之後才發現,這對自己多麼的重要。」

但是呂少華透露,當時沒有學好音樂,會受到體罰,而彈古典音樂需要看樂譜,呂少華怕看樂譜,所以比較喜歡用聽覺來彈的音樂,到了13、14歲的時候,開始彈吉他,然後參加了學校的競藝比賽,和其他同學一起唱、一起彈,當時得到第一,覺得自己很厲害,之後一路就抱有野心。

但是後來長大,懂得更多就發現自己的不足,而十多歲的時候,也因為穿著當時的流行服飾上電視,校方發現後開除了她,但是塞翁失馬,焉知非福。

呂少華說:「把我踢出學校,我家人當然覺得被雷劈似,他們問我怎樣,我就說爸爸媽媽你們不要擔心,已經有人找我當專業樂手,從那個時候開始,我就成為專業樂手。」

15歲的她,知道音樂將是自己會走下去的路,到了美國後,在夜總會演出,能夠支撐母親、阿姨、女兒和自己這個四口家庭。

呂少華說:「身為一個女子,還有彈琴、唱歌的不是很多,都是男生比較多,女生就比較少,所以物以稀為貴,所以很多人都會有興趣,一些夜總會經理會請我,16歲的時候,我已經和一個女子樂隊在東南亞表演。」

呂少華分享道,演出能給自己一種自然的快感,但也需要靜觀其變,因為有些場合,最重要的是滿足客戶,有些場合是可以表露自己,和完全玩自己喜歡的音樂,所以演出的時候,需要不斷的做評估。

呂少華說:「我要看他們的興趣,和他們的語言,迎合他們,所以我演出的時候,不會有預訂的曲目,憑現場評估,看他們喜歡什麼,我就給他們什麼。」

表演一開始,在台上的呂少華,也就變成另外一個人。

呂少華說:「我平時朋友都知道,我經常健忘的人,但是我一和鍵盤一起的時候,我會變成另一個人,不知道為什麼那時我就會很專注,我想要造出多幾個不同的我出來,做這個、做那個。」

呂少華說,舞台上的機靈,要是感覺到觀眾對自己的演出不投入,她就會馬上改變,多年來有了許多忠實的顧客和歌迷,但是呂少華也會對自己設下一定的演出水平。

呂少華說:「我其實每一次對自己都不滿意,我自己回來的時候,會覺得哪裡可以做得比較好,我時時都會對自己不滿足。」

今年11月在舊金山舉行的亞太經濟合作APEC峰會,呂少華是兩個受邀在接待晚宴裡面表演的歌手之一,在21個國家與地區的元首前表演,她就選了8個國家的語言,唱了一系列不同質素的歌。

台上的經驗縱然豐富,呂少華透露也還會感到緊張。

呂少華說:「通常我每一次都會很緊張,就是上台前五分鐘,就是在等著輪到自己上台的時候,我會很緊張,還有前一晚我也會很緊張,尤其是越大型的演出,我會想隔天是否會有狀況發生,因為很多情況是你自己預想不到的,我會夢到爆胎,有過夢到開車跌進海中,會這樣,但是每次一踏上舞台,一開始彈的時候,我就會很投入、享受,從中感到快感。」

呂少華看起來有開朗、隨性的性格,但有時候看到有其他歌手,把預先彈奏的曲目設入鍵盤,演出的時候假裝在彈琴,甚至對口型唱,令她看不入眼,她希望新一代的歌手,不要去做這種虛假的東西,她能夠發出的忠告是:「最重要的就是需要有奉獻感,和花自己的時間去練,不要走捷徑。

呂少華說:「我對一生中所有曾經認識和合作過的樂手非常感激,沒有他們,我就不會有今天得到的成績。」

