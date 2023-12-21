【灣區藝術人】灣區音樂藝術家呂少華（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元，帶大家認識小時候被逼練琴，長大後靠玩音樂養家的歌手呂少華（Alice Lui）。

呂少華說，自己喜歡的音樂種類非常多，從拉丁樂、爵士、搖滾、迪斯可，到Reggae、饒舌、藍調等，她在香港長大，自小就受到音樂的熏陶，父親是一個大樂團的團長，母親是歌手，姑姑是鋼琴教師，所以4歲就開始學彈琴。

呂少華說：「那個時候是被逼的，他們說到了城隍廟，一定要求籤，不要浪費，姑姐教我就學，但是我小時候就很怕練琴，因為練琴很悶，都是練音階，其實技巧上很好的，從小就有基礎，但是當時不知道，只想要彈自己喜歡的曲目，長大之後才發現，這對自己多麼的重要。」

但是呂少華透露，當時沒有學好音樂，會受到體罰，而彈古典音樂需要看樂譜，呂少華怕看樂譜，所以比較喜歡用聽覺來彈的音樂，到了13、14歲的時候，開始彈吉他，然後參加了學校的競藝比賽，和其他同學一起唱、一起彈，當時得到第一，覺得自己很厲害，之後一路就抱有野心。

但是後來長大，懂得更多就發現自己的不足，而十多歲的時候，也因為穿著當時的流行服飾上電視，校方發現後開除了她，但是塞翁失馬，焉知非福。

呂少華說：「把我踢出學校，我家人當然覺得被雷劈似，他們問我怎樣，我就說爸爸媽媽你們不要擔心，已經有人找我當專業樂手，從那個時候開始，我就成為專業樂手。」

15歲的她，知道音樂將是自己會走下去的路，到了美國後，在夜總會演出，能夠支撐母親、阿姨、女兒和自己這個四口家庭。

呂少華說：「身為一個女子，還有彈琴、唱歌的不是很多，都是男生比較多，女生就比較少，所以物以稀為貴，所以很多人都會有興趣，一些夜總會經理會請我，16歲的時候，我已經和一個女子樂隊在東南亞表演。」

呂少華分享道，演出能給自己一種自然的快感，但也需要靜觀其變，因為有些場合，最重要的是滿足客戶，有些場合是可以表露自己，和完全玩自己喜歡的音樂，所以演出的時候，需要不斷的做評估。

呂少華說：「我要看他們的興趣，和他們的語言，迎合他們，所以我演出的時候，不會有預訂的曲目，憑現場評估，看他們喜歡什麼，我就給他們什麼。」

表演一開始，在台上的呂少華，也就變成另外一個人。

呂少華說：「我平時朋友都知道，我經常健忘的人，但是我一和鍵盤一起的時候，我會變成另一個人，不知道為什麼那時我就會很專注，我想要造出多幾個不同的我出來，做這個、做那個。」

呂少華說，舞台上的機靈，要是感覺到觀眾對自己的演出不投入，她就會馬上改變，多年來有了許多忠實的顧客和歌迷，但是呂少華也會對自己設下一定的演出水平。

呂少華說：「我其實每一次對自己都不滿意，我自己回來的時候，會覺得哪裡可以做得比較好，我時時都會對自己不滿足。」

今年11月在舊金山舉行的亞太經濟合作APEC峰會，呂少華是兩個受邀在接待晚宴裡面表演的歌手之一，在21個國家與地區的元首前表演，她就選了8個國家的語言，唱了一系列不同質素的歌。

台上的經驗縱然豐富，呂少華透露也還會感到緊張。

呂少華說：「通常我每一次都會很緊張，就是上台前五分鐘，就是在等著輪到自己上台的時候，我會很緊張，還有前一晚我也會很緊張，尤其是越大型的演出，我會想隔天是否會有狀況發生，因為很多情況是你自己預想不到的，我會夢到爆胎，有過夢到開車跌進海中，會這樣，但是每次一踏上舞台，一開始彈的時候，我就會很投入、享受，從中感到快感。」

呂少華看起來有開朗、隨性的性格，但有時候看到有其他歌手，把預先彈奏的曲目設入鍵盤，演出的時候假裝在彈琴，甚至對口型唱，令她看不入眼，她希望新一代的歌手，不要去做這種虛假的東西，她能夠發出的忠告是：「最重要的就是需要有奉獻感，和花自己的時間去練，不要走捷徑。

呂少華說：「我對一生中所有曾經認識和合作過的樂手非常感激，沒有他們，我就不會有今天得到的成績。」

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