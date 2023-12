【國際新聞】以軍稱再發現龐大地道網絡 通往哈馬斯高層藏身處

【有線新聞】

以軍聲稱再發現哈馬斯的龐大地道網絡,指是哈馬斯指揮中心和高層藏身地點。哈馬斯指10月衝突以來已有逾2萬巴勒斯坦人死亡。

以軍發放在加沙城的巴勒斯坦廣場作戰的片段,在一座建築物地底發現規模龐大的隧道網絡,聲稱可通去哈馬斯領袖辛瓦爾的住所,其中一處通道口設有監視器,亦有防爆門。

以軍指這些20米深的隧道有獨立水電、抽風、通訊設備、升降機及武器等,是哈馬斯高層的指揮中心、會議室和藏身處,形容加沙城是地下恐怖城市。而巴勒斯坦廣場則是整個戰略網絡的中心,連接希法等多間大醫院的地下設施。

加沙南部拉法再受以軍轟炸,有住宅和清真寺遇襲,哈馬斯指以軍自10月攻擊加沙以來逾2萬名巴勒斯坦人死亡。早前有消息指以色列提出停火約一周,換取哈馬斯釋放約40名人質,但遭哈馬斯代表拒絕,要求以軍必須先全面停火。

哈馬斯政治領袖哈尼亞到了埃及,令外界揣測是否快將達成新一輪交換人質協議。不過美國總統拜登暫時不抱太大期望。

拜登說:「(是否即將達成交換人質協議?)對,我們正努力推動。目前沒有任何期望,但我們正在努力。」

美國國務卿布林肯則要求以方軍事行動要更精準集中打擊哈馬斯高層和隧道網絡,減少平民傷亡。

