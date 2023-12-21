【2023年大事回顧】美國國內大事回顧（上集）

【KTSF 張麗月報導】

在今年的大事回顧中，除了關注接連發生的槍擊案之外，還有夏威夷Maui島的超級特大山火、泰坦號潛水器事故，以及影響美中關係的中國氣球風波。

槍擊案繼續成為今年的頭條新聞，根據「槍械暴力檔案」，今年以來已經有超過4萬人死於槍械暴力，等於每天平均有接近118人在槍擊案中死亡。

死者當中，有超過1,300人是青少年、270多人是兒童，今年大部份槍械暴力死亡個案中，佔最多的是自殺，即有超過22,500人死亡。

這些致命槍擊案大多發生在加州、德州、佛羅里達、北卡羅萊納、伊利諾伊州和路易斯安那州。

其中10月25日，緬因州Lewiston市發生的大型槍擊案，是今年以來最致命，也是幾十年來最暴力的槍擊案，導致最少18人死亡，13人受傷。

當天40歲的槍手Robert Card，在緬因州Lewiston市先後在一間保齡球館和在一間餐廳開槍，之後逃離現場，當局隨即展開大規模搜捕行動，兩天後，Card被發現伏屍在一輛重型貨車上，疑似吞槍自殺。

在今年6月，總統拜登簽署了一項槍械安全法案成為法律，這個也是幾十年來國會通過的第一條槍械改革法案。

在回顧大新聞中，也要提一下夏威夷第二大島Maui島在8月8日發生的超級特大山火，已經證實總共導致97人死亡，並且造成廣泛破壞，有超過2,200座建築物燒毀，其中Lahaina鎮受災最嚴重，有八成面積燒清光。

夏威夷州政府宣布全州進入緊急狀態，總統拜登也宣布這場是重大災難，是夏威夷歷來發生的最慘重天然災害，估計火災造成的經濟損失大約是60億元。

另外要提的是“泰坦號”觀光潛水器在6月中發生的事故，「泰坦號」在加拿大對開的北大西洋失踪，潛水器載著5名遊客深入海底，參觀沉沒郵輪“鐵達尼號”的殘骸。

潛水器下潛不足兩小時後，與外界失去聯絡，在預定的時間內沒有浮出水面，潛水器可以提供大約96小時氧氣供應。

事發後，美加兩地組成搜救隊隨即在事發海域展開搜救行動，經過大約80小時後，一架遙控水下探測器在鐵達尼號殘骸附近發現了碎片殘骸區，殘骸中包括潛水器的組件，搜救人員推測，潛水器可能發生內爆，美國和提供今次深海探險的營運公司OceanGate，都分別證實潛水器上5人全部罹難。

另一件大事就是在今年1、2月期間，幾個來自中國的高空氣球飛入美洲多國領空而引發的外交風波，在2月初，美國國防部首先通報偵測到一個飛行物體，從阿拉斯加闖入美國和加拿大的領空，美國懷疑是中國收集情報用的「間諜氣球」。

中方承認，漂浮物來自中國，是民用無人飛艇，否認是間諜氣球。

其後美國國防部通報，有第二個氣球飄到拉丁美洲空域，美軍在2月4日下午在南卡羅萊納州附近海域上空擊落第一個氣球，並且打撈檢測。

美國有媒體報導，美國擊落的中國氣球，能夠從多個美軍基地收集情報，並且實時傳送回北京，不過白宮和五角大樓都未能證實這消息。

氣球風波爆發以來，美中兩國對這氣球的用途和性質等問題各執一詞，中國一再表明，是用在科研的民用飛艇，但五角大樓就聲稱是用來收集情報的氣球。

北京承認，氣球誤入美國領空，並多次重申，中國嚴格遵守國際法，但五角大樓強調，中國氣球侵犯了美國領空，破壞國際法，而所謂的間諜氣球，也令美中關係進一步緊張。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。