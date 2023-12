【2023年大事回顧】美國國內大事回顧（上集）

【KTSF 張麗月報導】

在今年的大事回顧中,除了關注接連發生的槍擊案之外,還有夏威夷Maui島的超級特大山火、泰坦號潛水器事故,以及影響美中關係的中國氣球風波。

槍擊案繼續成為今年的頭條新聞,根據「槍械暴力檔案」,今年以來已經有超過4萬人死於槍械暴力,等於每天平均有接近118人在槍擊案中死亡。

死者當中,有超過1,300人是青少年、270多人是兒童,今年大部份槍械暴力死亡個案中,佔最多的是自殺,即有超過22,500人死亡。

這些致命槍擊案大多發生在加州、德州、佛羅里達、北卡羅萊納、伊利諾伊州和路易斯安那州。

其中10月25日,緬因州Lewiston市發生的大型槍擊案,是今年以來最致命,也是幾十年來最暴力的槍擊案,導致最少18人死亡,13人受傷。

當天40歲的槍手Robert Card,在緬因州Lewiston市先後在一間保齡球館和在一間餐廳開槍,之後逃離現場,當局隨即展開大規模搜捕行動,兩天後,Card被發現伏屍在一輛重型貨車上,疑似吞槍自殺。

在今年6月,總統拜登簽署了一項槍械安全法案成為法律,這個也是幾十年來國會通過的第一條槍械改革法案。

在回顧大新聞中,也要提一下夏威夷第二大島Maui島在8月8日發生的超級特大山火,已經證實總共導致97人死亡,並且造成廣泛破壞,有超過2,200座建築物燒毀,其中Lahaina鎮受災最嚴重,有八成面積燒清光。

夏威夷州政府宣布全州進入緊急狀態,總統拜登也宣布這場是重大災難,是夏威夷歷來發生的最慘重天然災害,估計火災造成的經濟損失大約是60億元。

另外要提的是“泰坦號”觀光潛水器在6月中發生的事故,「泰坦號」在加拿大對開的北大西洋失踪,潛水器載著5名遊客深入海底,參觀沉沒郵輪“鐵達尼號”的殘骸。

潛水器下潛不足兩小時後,與外界失去聯絡,在預定的時間內沒有浮出水面,潛水器可以提供大約96小時氧氣供應。

事發後,美加兩地組成搜救隊隨即在事發海域展開搜救行動,經過大約80小時後,一架遙控水下探測器在鐵達尼號殘骸附近發現了碎片殘骸區,殘骸中包括潛水器的組件,搜救人員推測,潛水器可能發生內爆,美國和提供今次深海探險的營運公司OceanGate,都分別證實潛水器上5人全部罹難。

另一件大事就是在今年1、2月期間,幾個來自中國的高空氣球飛入美洲多國領空而引發的外交風波,在2月初,美國國防部首先通報偵測到一個飛行物體,從阿拉斯加闖入美國和加拿大的領空,美國懷疑是中國收集情報用的「間諜氣球」。

中方承認,漂浮物來自中國,是民用無人飛艇,否認是間諜氣球。

其後美國國防部通報,有第二個氣球飄到拉丁美洲空域,美軍在2月4日下午在南卡羅萊納州附近海域上空擊落第一個氣球,並且打撈檢測。

美國有媒體報導,美國擊落的中國氣球,能夠從多個美軍基地收集情報,並且實時傳送回北京,不過白宮和五角大樓都未能證實這消息。

氣球風波爆發以來,美中兩國對這氣球的用途和性質等問題各執一詞,中國一再表明,是用在科研的民用飛艇,但五角大樓就聲稱是用來收集情報的氣球。

北京承認,氣球誤入美國領空,並多次重申,中國嚴格遵守國際法,但五角大樓強調,中國氣球侵犯了美國領空,破壞國際法,而所謂的間諜氣球,也令美中關係進一步緊張。

