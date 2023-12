【KTSF 古琳嘉報導】

灣區的華裔參政不斷打破歷史,上集的《市府有約》單元報導過Union City華裔市議員王耀明(Jeff Wang)成為該市首位華裔副市長,本集就為您專訪到王耀明,來跟我們談談這個城市面臨的挑戰,以及華裔居民關注的議題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。