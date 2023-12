【全國新聞】東北部惡劣天氣可能干擾航空旅遊

【KTSF 張麗月報導】

聖誕新年假期旅遊旺季現正展開,聯邦航空管理局和航空公司都分別做好準備來應對,增加的旅客流量以及面對惡劣的天氣。

週四是聖誕新年假期旅遊其中一個最繁忙的日子,加上東北部近日來的惡劣天氣,聯邦運輸部長布提捷一早已經提醒搭客,惡劣天氣可能會干擾航空交通。

布提捷說:「我們可以見到一些惡劣天氣,在聖誕新年期間影響旅遊,FAA航管局正緊密與航空公司合作,去計劃這個可能性出現。」

運輸部長也提醒大家,遇到航班延誤或取消,搭客要留意自己的權利,而航空公司也要做好準備應對。

他又說,今年以來,商業航班取消的比率是過去五年來最低,專家也認為,感恩節假期旅遊旺季,對聯邦運輸安全管理局(TSA)和航空公司來說出現的頂峰,就是成功例子。

AAA發言人Aixa Diaz說:「天氣導致航班延誤和取消,顯然是實在的問題,但我認為航空公司可以控制的已有改善,感恩節就證明了這點。」

而航空公司在應付增加的旅遊旺季方面也做得更好。

Hopper首席經濟師Hayley Berg說:「過去幾年見到復元跡象,從疫情、人手短缺、訓練差距,影響不僅是航空公司和機場,而是整個航空業,踏入假日季節,好消息是在各大機場增加了韌力。」

FAA航管當局也開放更多軍事領空,來應對節日繁忙的航空交通流量。

