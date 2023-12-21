【全國新聞】東北部惡劣天氣可能干擾航空旅遊

【KTSF 張麗月報導】

聖誕新年假期旅遊旺季現正展開，聯邦航空管理局和航空公司都分別做好準備來應對，增加的旅客流量以及面對惡劣的天氣。

週四是聖誕新年假期旅遊其中一個最繁忙的日子，加上東北部近日來的惡劣天氣，聯邦運輸部長布提捷一早已經提醒搭客，惡劣天氣可能會干擾航空交通。

布提捷說：「我們可以見到一些惡劣天氣，在聖誕新年期間影響旅遊，FAA航管局正緊密與航空公司合作，去計劃這個可能性出現。」

運輸部長也提醒大家，遇到航班延誤或取消，搭客要留意自己的權利，而航空公司也要做好準備應對。

他又說，今年以來，商業航班取消的比率是過去五年來最低，專家也認為，感恩節假期旅遊旺季，對聯邦運輸安全管理局（TSA）和航空公司來說出現的頂峰，就是成功例子。

AAA發言人Aixa Diaz說：「天氣導致航班延誤和取消，顯然是實在的問題，但我認為航空公司可以控制的已有改善，感恩節就證明了這點。」

而航空公司在應付增加的旅遊旺季方面也做得更好。

Hopper首席經濟師Hayley Berg說：「過去幾年見到復元跡象，從疫情、人手短缺、訓練差距，影響不僅是航空公司和機場，而是整個航空業，踏入假日季節，好消息是在各大機場增加了韌力。」

FAA航管當局也開放更多軍事領空，來應對節日繁忙的航空交通流量。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。