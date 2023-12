【全國新聞】兩非裔被錯誤指控殺人 波士頓市長公開道歉

【KTSF 張擎鳳報導】

波士頓市長向兩名非洲裔男子道歉,因為市政府錯誤指控他們在1989年殺害了一名女子,但事後警方發現兇手另有其人。

週三波士頓市長Michelle Wu代表市長辦公室和波士頓警局,向兩名非洲裔男子Alan Swanson和Willie Bennett,和波士頓的非洲裔社區道歉。

Wu說:「我對你們所承受的一切感到非常抱歉,我對你們多年來承受的痛苦感到非常抱歉,你們所受到的待遇是不公正、不公平、歧視和錯誤的。」

在1989年,Swanson和Bennett被指謀殺一名白人女子Carol Stuart,但警方後來發現,其實她的丈夫Charles Stuart才是兇手,他向Carol開槍,然後同警方說,他們遇到一名非洲裔男子試圖劫車,並且用槍殺害了他的妻子。

在1990年,Charles的兄弟承認幫忙隱藏殺害Carol的槍械。

Bennett的外甥Joey Bennett代表家屬接受市長的道歉,並且稱讚她有勇氣。

Joey Bennett說:「我們想對吳市長表示感謝,她敢於承認波士頓警方的錯誤行為,並真誠地道歉,這是我們深深的尊重和讚賞,承認別人的錯誤並嘗試彌補,需要極大的謙卑和勇氣,你的道歉已被接受。」

