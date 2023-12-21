【全國新聞】兩非裔被錯誤指控殺人 波士頓市長公開道歉

December 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Facebook / Mayor Michelle Wu 吳弭)

【KTSF 張擎鳳報導】

波士頓市長向兩名非洲裔男子道歉，因為市政府錯誤指控他們在1989年殺害了一名女子，但事後警方發現兇手另有其人。

週三波士頓市長Michelle Wu代表市長辦公室和波士頓警局，向兩名非洲裔男子Alan Swanson和Willie Bennett，和波士頓的非洲裔社區道歉。

Wu說：「我對你們所承受的一切感到非常抱歉，我對你們多年來承受的痛苦感到非常抱歉，你們所受到的待遇是不公正、不公平、歧視和錯誤的。」

在1989年，Swanson和Bennett被指謀殺一名白人女子Carol Stuart，但警方後來發現，其實她的丈夫Charles Stuart才是兇手，他向Carol開槍，然後同警方說，他們遇到一名非洲裔男子試圖劫車，並且用槍殺害了他的妻子。

在1990年，Charles的兄弟承認幫忙隱藏殺害Carol的槍械。

Bennett的外甥Joey Bennett代表家屬接受市長的道歉，並且稱讚她有勇氣。

Joey Bennett說：「我們想對吳市長表示感謝，她敢於承認波士頓警方的錯誤行為，並真誠地道歉，這是我們深深的尊重和讚賞，承認別人的錯誤並嘗試彌補，需要極大的謙卑和勇氣，你的道歉已被接受。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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