【全國新聞】聯邦當局提醒民眾不要墮短訊釣魚騙網（視頻）

December 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 林子皓報導】

聯邦貿易委員會報告指，去年美國民眾因為短訊釣魚受騙而損失一共3.3億元，每一單案例的損失中位數是一千元，短訊釣魚成為一個新的英文單詞，叫做smishing，這類騙局如何運作，有何方法可以提防。

Smishing短訊釣魚的騙子，會假冒政府部門、郵局、銀行、網購公司或其他企業機構，發短信到民眾的手機，用不同的事項與理由來令手機用戶上當點擊鏈接，從而盜取他們的個人資料或財務資料，令受害人損失金錢。

其中一個例子就是，某個短信聲稱是某個銀行發出，指該手機用戶的賬戶，因為安全事故而遭到封鎖，短信要求用戶點擊鏈接，以查證賬戶資料。

也有手機用戶收到的短訊，聲稱有份免費禮物等待該用戶領取，但要先交一筆運費；有短訊聲稱是政府就業局，有一筆錢準備發放給該手機用戶，要求該用戶點擊鏈接，提供銀行賬戶資料。

這些五花百門的行騙手法，都是叫人馬上點擊鏈接，立即提供身份或銀行資料或支付費用，令受害人蒙受或多或少的錢財損失。

專家指出，這些騙局絕大多數都強調事項很迫切，要求事主立即行動，所以提醒人遇到這類情況，必須冷靜應對，千萬不能點擊信息中附帶的鏈接。

在新年聖誕假日期間，會有更多涉及禮物、包裹、網購貨品付運等的短訊釣魚行騙，事主若有疑問就直接向有關的銀行、機構公司或商家查詢，又或者直接登錄自己的賬戶查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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