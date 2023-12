【全國新聞】聯邦當局提醒民眾不要墮短訊釣魚騙網（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

聯邦貿易委員會報告指,去年美國民眾因為短訊釣魚受騙而損失一共3.3億元,每一單案例的損失中位數是一千元,短訊釣魚成為一個新的英文單詞,叫做smishing,這類騙局如何運作,有何方法可以提防。

Smishing短訊釣魚的騙子,會假冒政府部門、郵局、銀行、網購公司或其他企業機構,發短信到民眾的手機,用不同的事項與理由來令手機用戶上當點擊鏈接,從而盜取他們的個人資料或財務資料,令受害人損失金錢。

其中一個例子就是,某個短信聲稱是某個銀行發出,指該手機用戶的賬戶,因為安全事故而遭到封鎖,短信要求用戶點擊鏈接,以查證賬戶資料。

也有手機用戶收到的短訊,聲稱有份免費禮物等待該用戶領取,但要先交一筆運費;有短訊聲稱是政府就業局,有一筆錢準備發放給該手機用戶,要求該用戶點擊鏈接,提供銀行賬戶資料。

這些五花百門的行騙手法,都是叫人馬上點擊鏈接,立即提供身份或銀行資料或支付費用,令受害人蒙受或多或少的錢財損失。

專家指出,這些騙局絕大多數都強調事項很迫切,要求事主立即行動,所以提醒人遇到這類情況,必須冷靜應對,千萬不能點擊信息中附帶的鏈接。

在新年聖誕假日期間,會有更多涉及禮物、包裹、網購貨品付運等的短訊釣魚行騙,事主若有疑問就直接向有關的銀行、機構公司或商家查詢,又或者直接登錄自己的賬戶查詢。

