【灣區新聞】舊金山警方拘捕一男子 涉嫌在Oceanview區槍殺一人

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名男子,他涉嫌上星期在Oceanview區槍殺一名48歲男子。

舊金山警方表示,12月13日凌晨2點多,Oceanview區San Jose Avenue夾Plymouth Avenue發生槍擊案,到場警員發現48歲男事主Jorge Villagran身上有槍傷,隨即向他展開心肺復甦,之後救護員亦到現場急救,但事主最終當場死亡。

當局經調查後,確認疑犯是46歲男子Christopher Kyle Marsh。

警方向他發出拘捕令,並在上星期四在Mission街5500號路段將他拘捕,他因涉嫌謀殺、持有冰毒和吸毒用具,被關押在舊金山縣監獄,San Mateo縣警亦曾向他發出兩項拘捕令。

當局表示,這宗案件仍在調查中,呼籲市民如有任何資料,應與警方聯絡,電話是(415) 575-4444。

