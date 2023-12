【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣縣警表示,一名30歲的女子在週一下午被捕,她涉嫌搶劫一間雜貨店並刺傷人。

警方透露,襲擊事件中午過後,發生在半月灣(Half Moon Bay)一間Safeway超級市場。

一名男子表示,當他試圖取回該女子,從他女友身上偷走的物品時,他被刺傷了兩刀,女兇徒其後乘坐巴士逃走,但不久後警員追上她,確認其身份為Amairani Cortes Contreras。

縣警辦公室指,已追回被盜的財產,警員還在她身上發現了一把刀,Contreras因涉嫌搶劫和使用致命武器襲擊而被扣留。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。