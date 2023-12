【灣區新聞】舊金山選務處針對中文姓名定新規 有華裔候選人感荒謬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)不少民選官員都有中文名,選務處日前推出一條新規例,要求候選人證實他們在選票上的中文名已經使用了最少兩年,或是從出生開始就有中文名,然而有部份華裔候選人竟被當局質疑自己中文名的真確性,有候選人對此感到荒謬。

舊金山選務處最近收緊對選舉候選人在選票上使用中文名的規限,候選人需要證明,自己的中文名是在出生時所改,或使用這個名字最少兩年。

曾經參與罷免舊金山教委、將會參選角逐民主黨中央委員會(DCCC)的林灼世(Laurance Lem Lee)表示,初初得知這條規例時,相信對自己問題不大。

林灼世說:「我在想應該沒有問題吧,我母親保留了一些關於我在80年代,還是小時候的一些文章,另外還有一些Lowell高中,還有罷免教委、26台和世界日報的新聞報導。」

他說提交了相關證明,選務處一直都沒有回應,直到當局上星期五公開一份名單,林灼世在內的34名候選人,他們提交的中文名備受質疑,需要提交更多的證明文件。

林灼世最終找到一張自己在1975年向林西河總堂奉香油2元的收據,上面寫有他的名字灼世,選務局收到後終於接受他在選票上使用自己中文名。

雖然風波告一段落,他說這件事為華裔帶來傷害,特別是自己的父親在排華法期間放棄了自己的中文名,以「paper son 文件上的兒子」的身份從中國來到美國。

林灼世說:「我父親當時聲稱是別人的兒子,他像很多人一樣是個「文件上的兒子」,他的中文名姓「林」,但為了要被美國人接受,他的姓氏變了「李」,這依然是我身份的一部份,我的名字中保留了「林」和「李」。」

他說加州很多人都面臨同樣挑戰,會繼續和其他華裔候選人就問題發聲。

林灼世說:「這個制度的外面很像很好,但實際上為很多人帶來一堆困擾。」

另一方面,同樣角逐民主黨中央委員會的徐加儀亦在選務處的名單上,她在社交媒體上表示,需要不斷證明自己亞裔的身份是荒謬,經過社區表達意見後,當局對規例重新作出詮釋。

