【灣區新聞】舊金山選務處針對中文姓名定新規 有華裔候選人感荒謬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）不少民選官員都有中文名，選務處日前推出一條新規例，要求候選人證實他們在選票上的中文名已經使用了最少兩年，或是從出生開始就有中文名，然而有部份華裔候選人竟被當局質疑自己中文名的真確性，有候選人對此感到荒謬。

舊金山選務處最近收緊對選舉候選人在選票上使用中文名的規限，候選人需要證明，自己的中文名是在出生時所改，或使用這個名字最少兩年。

曾經參與罷免舊金山教委、將會參選角逐民主黨中央委員會（DCCC）的林灼世（Laurance Lem Lee）表示，初初得知這條規例時，相信對自己問題不大。

林灼世說：「我在想應該沒有問題吧，我母親保留了一些關於我在80年代，還是小時候的一些文章，另外還有一些Lowell高中，還有罷免教委、26台和世界日報的新聞報導。」

他說提交了相關證明，選務處一直都沒有回應，直到當局上星期五公開一份名單，林灼世在內的34名候選人，他們提交的中文名備受質疑，需要提交更多的證明文件。

林灼世最終找到一張自己在1975年向林西河總堂奉香油2元的收據，上面寫有他的名字灼世，選務局收到後終於接受他在選票上使用自己中文名。

雖然風波告一段落，他說這件事為華裔帶來傷害，特別是自己的父親在排華法期間放棄了自己的中文名，以「paper son 文件上的兒子」的身份從中國來到美國。

林灼世說：「我父親當時聲稱是別人的兒子，他像很多人一樣是個「文件上的兒子」，他的中文名姓「林」，但為了要被美國人接受，他的姓氏變了「李」，這依然是我身份的一部份，我的名字中保留了「林」和「李」。」

他說加州很多人都面臨同樣挑戰，會繼續和其他華裔候選人就問題發聲。

林灼世說：「這個制度的外面很像很好，但實際上為很多人帶來一堆困擾。」

另一方面，同樣角逐民主黨中央委員會的徐加儀亦在選務處的名單上，她在社交媒體上表示，需要不斷證明自己亞裔的身份是荒謬，經過社區表達意見後，當局對規例重新作出詮釋。

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