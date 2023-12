【KTSF 張擎鳳報導】

連日下大雨,舊金山(三藩市)錄得的降雨量與北灣Santa Rosa相若,天雨路滑影響市民通勤。

由週二到週三,風暴導致南灣多個城市錄得近1吋的雨水。

天雨路滑,民眾在舊金山市中心駕駛車輛時都要份外小心。

而北灣Sonoma縣一帶,因連日下雨受到最大的影響,錄得最多的降雨在Monte Rio地區,116號公路發生山泥傾瀉。

國家氣象局公佈,由上週日至週三下午1時,舊金山和北灣Santa Rosa都錄得3至4吋降雨量,南灣聖荷西有1.5至2吋雨量,東灣Livermore和Concord就錄得1至1.5吋的降雨。

灣區週三晚還有零散驟雨,但大雨大致已經過去,週四天氣會變得乾爽。

