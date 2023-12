【灣區新聞】聖誕旅遊旺季展開 料50萬旅客將在舊金山機場過安檢

【KTSF 張麗月報導】

下星期一是聖誕節,在今個聖誕假期,估計有許多人出外旅遊,聯邦運輸安全管理局(TSA)預期,由12月17日至聖誕前夕這七天期間,估計在舊金山(三藩市)國際機場將有近50萬名搭客接受安檢通關,比去年同期增加接近一成半。

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示,聖誕新年假期的旅遊季節,通常從上星期五開始持續到1月2日星期二。

以本地和全國性航空交通來說,在節日期間最繁忙的日子分別是週四和週五,以及下星期的12月28日和29日。

當局估計在這段期間,位於灣區的三個機場,飛機搭客流量將會比平時為高,加上現時東北部地區有風暴、強風和大雨,因此當局呼籲旅客提早到機場,以及作好準備,以應對飛機出現延誤或取消。

以舊金山國際機場為例,TSA推測,從12月17日上星期日開始,至聖誕前夕這七天期間,估計有近50萬人接受安全檢查通關,截至今年11月為止的過去一年,舊金山機場的旅客流量增加近一成半,而12月份的旅客增幅估計也差不多。

氣象當局在灣區已發出水浸預警,聯邦航空管理局(FAA)對前往舊金山國際機場的航班發出地面延誤警告,有效期由星期一開始,持續到整個星期,抵達航班的延誤平均等候時間是55分鐘,有些航機的延誤甚至多達1小時。

FAA也在週二早上在舊金山機場對離境的飛機發出15分鐘延誤,並且隨著風勢而增加延誤時間。

總括來說,在舊金山機場週二有超過200個航班出現延誤,約佔所有班機的兩成、平均延誤時間少過30分鐘,而週二就有5個航班取消。

