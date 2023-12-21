【灣區新聞】聖誕旅遊旺季展開 料50萬旅客將在舊金山機場過安檢

【KTSF 張麗月報導】

下星期一是聖誕節，在今個聖誕假期，估計有許多人出外旅遊，聯邦運輸安全管理局（TSA）預期，由12月17日至聖誕前夕這七天期間，估計在舊金山（三藩市）國際機場將有近50萬名搭客接受安檢通關，比去年同期增加接近一成半。

聯邦運輸安全管理局（TSA）表示，聖誕新年假期的旅遊季節，通常從上星期五開始持續到1月2日星期二。

以本地和全國性航空交通來說，在節日期間最繁忙的日子分別是週四和週五，以及下星期的12月28日和29日。

當局估計在這段期間，位於灣區的三個機場，飛機搭客流量將會比平時為高，加上現時東北部地區有風暴、強風和大雨，因此當局呼籲旅客提早到機場，以及作好準備，以應對飛機出現延誤或取消。

以舊金山國際機場為例，TSA推測，從12月17日上星期日開始，至聖誕前夕這七天期間，估計有近50萬人接受安全檢查通關，截至今年11月為止的過去一年，舊金山機場的旅客流量增加近一成半，而12月份的旅客增幅估計也差不多。

氣象當局在灣區已發出水浸預警，聯邦航空管理局（FAA）對前往舊金山國際機場的航班發出地面延誤警告，有效期由星期一開始，持續到整個星期，抵達航班的延誤平均等候時間是55分鐘，有些航機的延誤甚至多達1小時。

FAA也在週二早上在舊金山機場對離境的飛機發出15分鐘延誤，並且隨著風勢而增加延誤時間。

總括來說，在舊金山機場週二有超過200個航班出現延誤，約佔所有班機的兩成、平均延誤時間少過30分鐘，而週二就有5個航班取消。

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