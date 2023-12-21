【娛樂新聞】情歌三部曲最後一曲〈獨角獸之戀〉 李駿傑到台灣取景拍MV添浪漫氛圍

李駿傑Jeremy今年情歌三部曲，來到最後一首〈獨角獸之戀〉，他再次參與作曲部份，而歌曲名字亦透露出，歌曲除了是一首情歌，同時也是送給Unicorn的作品。

Jeremy今年特別推出愛情三部曲，而來到最後一首〈獨角獸之戀〉，他亦參與作曲的部份，他說：「今次風格變做一個我自己未嘗試過嘅輕快、R&B歌曲，係因為想今年三部曲有個好好嘅完結。一段感情當然希望開開心心繼續落去，甚至白頭到老，創作嘅時候寫咗一啲開心嘅Melody，覺得好啱作為呢個三部曲嘅完結，後來覺得好似諗唔到更好嘅Verse以及其他部份，就問吳林峰可唔可以幫手寫，諗唔到啊！佢好好人就幫我完成呢次創作。」

一看歌名，相信大家都會想到Jeremy的粉絲Unicorn，Jeremy坦言，製作之始並未打算寫獨角獸，而是一心想做一首很完美戀愛感覺，開心、甜蜜的情歌，但後來覺得可以一曲二用，Jeremy說：「今次獨角獸做主題，唔係真係為咗Unicorn而寫，本身係諗住寫好完美嘅三部曲Ending，後來覺得可以以呢首可以表面係一個完美的愛情結局，但同時亦係對Unicorn感謝嘅歌，同埋本身首歌係諗住叫U And I，但填詞人Oscar一開始就俾咗〈獨角獸之戀〉呢個Option我，又覺得呢個名幾特別又容易記，所以就用咗呢個歌名。」Jeremy另外又回想，Unicorn在今年都再努力支持他，所以送他們這歌，以答謝大家對他的愛戴。

繼〈You First〉及〈Fever〉後，Jeremy今次〈獨角獸之戀〉再次選擇在台灣拍攝，原來是有原因，他說：「喺我腦海入面，覺得台灣係一個好啱拍拖嘅地方，可能因為自己睇好多台劇長大，好多好浪漫感覺喺台劇入面吸取返嚟。〈獨角獸之戀〉嘅氛圍好適合喺台灣拍攝，所以再一次去咗台灣。另外，喺MV入面嘅景，如果喺台灣拍就會多啲選擇，因為台灣地方大啲，多啲大自然嘅地方，安排拍攝行程上都方便啲。」