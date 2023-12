【娛樂新聞】周杰倫送給大家的聖誕禮物「聖誕星」 MV推出12小時已破百萬點擊率

樂壇天王周杰倫推出新歌「聖誕星」,冷冷的冬夜點燃粉絲的熱情,浪漫小品「聖誕星」一上線就令全體杰迷為之瘋狂,MV中周杰倫以多款造型入鏡,不論是應景的聖誕風服飾、時尚優雅的紳士造型,或是漫步歐洲小鎮的休閒穿搭,每一款都帥度破表!而此次推出新歌其實連唱片公司都意想不到,因為天王真的太忙,各地的巡迴演唱會、廣告代言、錄製實境節目「周遊記」、策展佳士得拍賣會及「藝起杰作」…等工作,佔據了他大部分的時間,如此忙碌的周杰倫依然推出新歌,讓歌迷直呼幸福來得出奇不意!這首「聖誕星」也是周杰倫在隆冬歲末送給歌迷朋友的聖誕禮物! 事實上周杰倫日前在「快手」直播中向觀眾透露自己的新歌名字是三個字,還有MV中有壁爐的場景,音樂前奏也有壁爐裡面柴火的聲音,更表示新歌的題材是自己以前沒有特別寫過的主題,種種線索立即在網上引起熱烈討論,歌迷天馬行空的許多猜測足以見得對周杰倫新歌的期待。周杰倫的新歌隨即推出後,揭開神秘面紗,原來相當應景的浪漫小品「聖誕星」,令歌迷驚喜,這首歌是繼「等你下課」後,再度與Gary楊瑞代合作,Gary在這首歌中獻聲,也一同拍攝MV。 「聖誕星」MV在獨具風味的歐洲小鎮取景,以及在充滿聖誕節裝飾、有壁爐柴火的小木屋裡拍攝對嘴畫面,周杰倫與Gary、樂手們穿搭出「聖誕風」造型,整個演唱空間營造出浪漫的聖誕氛圍,然而濃濃的耶誕風卻更映襯內心的寂寥,歌詞「我的愛就像聖誕樹頂的星星,裝飾完到最後才能夠獻上真心,等不及的你沒有佇留的腳印,依偎懷裡的熱情已結冰。」描繪在歡樂節慶裡「剩單」的心情,原本約好一起共度聖誕節的對象,卻在這天之前分手了,只好獨自一人佈置聖誕樹,心情與預期歡樂的場景形成強烈的反差。周杰倫寫過很多與節日有關的歌曲,像端午節的「療傷燒肉粽」、生日的「祝我生日快樂」、母親節「聽媽媽的話」…,他笑說:「很多與節日有關的歌曲都寫過了,特別為聖誕節這個主題創作的歌還沒寫過,以後大家聽聖誕節的歌曲,除了瑪麗亞凱莉的,還有我這首歌的選擇。」 近來網路上熱烈討論起許多「神似周杰倫的人」,相似的程度連周杰倫自己PO文都反被歌迷留言笑問「你是真的周杰倫嗎?」對此,周杰倫在日前的「快手」直播一開場就打趣說:「大家好,我是真的周杰倫喔!」讓現場來賓笑翻!而且他隨即表示自己知道「有很多周杰倫,而且真的蠻像的。」還開玩笑說:「我都不知道自己是不是真的?」展現天王幽默的一面。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。