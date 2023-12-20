【加州新聞】San Mateo縣運輸局將在Millbrae市設新總部（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Millbrae捷運站和Caltrain火車站旁邊的Gateway大型發展項目，將會有一個新的大租客。

San Mateo縣運輸局、SamTrans董事會週一授權SamTrans租用以及購買位於Millbrae Gateway商住社區裡的這棟大樓，作為SamTrans未來的新總部。

大樓裡面還需要裝修，預計簽租約後一年至一年半期間可以入伙。

SamTrans會用一億二千六百萬元先租後買大樓，這個地點就在Millbrae BART捷運和Caltrain火車站旁邊，有住宅、酒店、餐廳、零售店和辦公室。

SamTrans總經理兼行政總裁陳慧儀（April Chan）表示，現時位於San Carlos的總部大樓已經老舊，不合時宜，需要很多錢翻新裝修，因此決定搬遷到Millbrae，就近公共交通樞紐，方便員工上下班，當局希望有新的辦公大樓，可以挽留和吸引優秀人才。

現時SamTrans和Caltrain火車共用總部辦公大樓，未來Caltrain有多少職員會搬到Millbrae上班仍然未知。

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