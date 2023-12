【全國新聞】風暴帶來連場大雨 東北部多州水浸至少5人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一場大風暴帶來的傾盆大雨,淹沒了東北部地區,從賓夕法尼亞州到緬因州,都有民眾的家園和店鋪受到影響,數十萬人斷電,而一些河流水位出現急速飆升,導致最少5人死亡。

公用事業工作人員正在努力恢復緬因州數十萬名用戶的供電,而東北部遭受強風暴襲擊後,一些河流的水位繼續上漲,導致最少5人死亡,多個社區錄得超過3英吋的降雨量。

Nathan Sennett是緬因州一間餐廳的廚師,他到餐館檢視風暴造成的影響,並且清理現場。

Sennett說:「我今天早上6點到達這裡,檢查了一切,看看情況如何,洪水可能已經浸到了我的大腿,大約到了你大腿的一半,而且它還在慢慢地進一步上升。」

東北部許多社區都被豪雨淹沒,數以十萬計的民眾沒有電力供應,在新罕布什爾州的一個小鎮,救援人員從洪水救出了17人,其中4人是用直升機救出。

緬因州州長週二更要關閉州辦公室,以便有時間進行電力恢復和清理工作。

