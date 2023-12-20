【全國新聞】風暴帶來連場大雨 東北部多州水浸至少5人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一場大風暴帶來的傾盆大雨，淹沒了東北部地區，從賓夕法尼亞州到緬因州，都有民眾的家園和店鋪受到影響，數十萬人斷電，而一些河流水位出現急速飆升，導致最少5人死亡。

公用事業工作人員正在努力恢復緬因州數十萬名用戶的供電，而東北部遭受強風暴襲擊後，一些河流的水位繼續上漲，導致最少5人死亡，多個社區錄得超過3英吋的降雨量。

Nathan Sennett是緬因州一間餐廳的廚師，他到餐館檢視風暴造成的影響，並且清理現場。

Sennett說：「我今天早上6點到達這裡，檢查了一切，看看情況如何，洪水可能已經浸到了我的大腿，大約到了你大腿的一半，而且它還在慢慢地進一步上升。」

東北部許多社區都被豪雨淹沒，數以十萬計的民眾沒有電力供應，在新罕布什爾州的一個小鎮，救援人員從洪水救出了17人，其中4人是用直升機救出。

緬因州州長週二更要關閉州辦公室，以便有時間進行電力恢復和清理工作。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。