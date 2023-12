【KTSF】

欠稅的人和團體,將很快收到國稅局(IRS)郵寄的催繳通知。

去年2月,國稅局由於在應對疫情時文件處理有延誤,因此暫停發出催繳通知。

不過現在國稅局將向近500萬人、企業和免稅機構恢復發送催繳通知,並提供罰款減免。

國稅局局長表示,提供罰款減免是一個「在這種情況下幫助人們的合理方法」,不過並不是所有納稅人都合乎罰款減免資格。

國稅局只會與欠稅不足10萬元的違約納稅人合作,並且只適用於2020年和2021年度逾期支付所得稅的人。

