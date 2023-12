【KTSF】

美國疾病控制及預防中心(CDC)表示,一種新的新型肺炎COVID亞變種病毒株,已經成為COVID的主流病毒。

疾控中心CDC表示,變種JN.1病毒已成為主流,佔全國新冠病毒感染約20%,並在國內東北部地區佔據主導地位,估計在該地區約3分之1的新感染都是由JN.1引起。

CDC估計,在11月底至12月中旬,這變種的傳播力增加了一倍以上,原因可能受到節日假期旅行和免疫力減弱有關。

當局又指,截至12月9日,只有約18%的成年人接種了最新的COVID疫苗,CDC現在正呼籲醫生更加努力地為他們的服務接收者接種疫苗。

