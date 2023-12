【灣區新聞】舊金山市長候選人Daniel Lurie與社區人士討論如何解決市內問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2024年選舉在即,舊金山(三藩市)市長候選人羅瑞德(Daniel Lurie)將出選挑戰現任舊金山市長布里德,Lurie週二聯同多位不同族裔的社區人士舉辦私人會議,討論如何解決舊金山的問題。

2024年選舉在即,舊金山市長候選人Lurie舉辦私人會議,邀請來自不同領域和族裔人士,包括拉美裔、印度裔、希臘和華裔等,Lurie指,長達一個小時的會議,令他了解到區內人士的想法,希望大家一起實現願景。

Lurie說:「我參加這次競選,是因為我愛舊金山,我不喜歡現在城市的發展方向,我們所有人必須齊心協力,才能看到​​變化,並推進到我們想要的變化。」

週二會議內容包括打擊公開販毒、真正清理舊金山街道、加強警力和增加警員,以及保護小企業等。

Lurie說:「要我們需要一個填滿空缺的警察部門,我們需要清潔街道,不僅僅是為了有活動才去做,像亞太經合組織峰會和Dreamforce會議,這樣做雖然很好,但我們需要是一年365天街道也是清潔。」

除此之外,他重申自己會認真看待仇恨亞裔罪案的問題。

Lurie說:「要我們需要保護老人家,尤其是華裔長者和其他亞太裔社區成員,他們在過去幾年裡成為了太多仇恨犯罪的受害者,這就需要更多警察巡邏華埠,我們需要更多的人員在駕車巡邏,像日落和列治文區,這些地方有很多亞太裔社區成員,我們必須特別關注亞太裔社區。」

他指,他將會令舊金山再次強大,與會者就表示,舊金山需要改變,又指需要Lurie這種非政客。

鄺老師說:「要舊金山若果搞不好治安,其他都不用多說,我們要重振警察的心,去做他們應該做的事,就是拉罪犯,可惜現在舊金山顛倒黑白是非,罪犯當菩薩,我們需要一個非政客,外面的人,有做生意經驗的人,來管理這盤舊金山大生意,我們認為Daniel Lurie是最適合的人選,他要幫助扭轉舊金山現在自殺途徑,帶領我們舊金山走向光明的道路。」

前小商業主/科技業界人士Lefteris Eleftheriou說:「要我認為我們需要不同的人,我希望Daniel Lurie是那個人,我會保持開放的態度,但我喜歡你今天,告訴我們的內容,我再次感謝你出現,傾聽居民的意見。」

為了與更多居民有互動,Lurie先前在12月9日曾舉辦籌款晚會,與華裔民眾共進晚餐,讓更多人可以認識他,了解他的政見。

