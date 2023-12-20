【灣區新聞】舊金山市長候選人Daniel Lurie與社區人士討論如何解決市內問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2024年選舉在即，舊金山（三藩市）市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）將出選挑戰現任舊金山市長布里德，Lurie週二聯同多位不同族裔的社區人士舉辦私人會議，討論如何解決舊金山的問題。

2024年選舉在即，舊金山市長候選人Lurie舉辦私人會議，邀請來自不同領域和族裔人士，包括拉美裔、印度裔、希臘和華裔等，Lurie指，長達一個小時的會議，令他了解到區內人士的想法，希望大家一起實現願景。

Lurie說：「我參加這次競選，是因為我愛舊金山，我不喜歡現在城市的發展方向，我們所有人必須齊心協力，才能看到​​變化，並推進到我們想要的變化。」

週二會議內容包括打擊公開販毒、真正清理舊金山街道、加強警力和增加警員，以及保護小企業等。

Lurie說：「要我們需要一個填滿空缺的警察部門，我們需要清潔街道，不僅僅是為了有活動才去做，像亞太經合組織峰會和Dreamforce會議，這樣做雖然很好，但我們需要是一年365天街道也是清潔。」

除此之外，他重申自己會認真看待仇恨亞裔罪案的問題。

Lurie說：「要我們需要保護老人家，尤其是華裔長者和其他亞太裔社區成員，他們在過去幾年裡成為了太多仇恨犯罪的受害者，這就需要更多警察巡邏華埠，我們需要更多的人員在駕車巡邏，像日落和列治文區，這些地方有很多亞太裔社區成員，我們必須特別關注亞太裔社區。」

他指，他將會令舊金山再次強大，與會者就表示，舊金山需要改變，又指需要Lurie這種非政客。

鄺老師說：「要舊金山若果搞不好治安，其他都不用多說，我們要重振警察的心，去做他們應該做的事，就是拉罪犯，可惜現在舊金山顛倒黑白是非，罪犯當菩薩，我們需要一個非政客，外面的人，有做生意經驗的人，來管理這盤舊金山大生意，我們認為Daniel Lurie是最適合的人選，他要幫助扭轉舊金山現在自殺途徑，帶領我們舊金山走向光明的道路。」

前小商業主/科技業界人士Lefteris Eleftheriou說：「要我認為我們需要不同的人，我希望Daniel Lurie是那個人，我會保持開放的態度，但我喜歡你今天，告訴我們的內容，我再次感謝你出現，傾聽居民的意見。」

為了與更多居民有互動，Lurie先前在12月9日曾舉辦籌款晚會，與華裔民眾共進晚餐，讓更多人可以認識他，了解他的政見。

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