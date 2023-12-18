【灣區新聞】Santa Clara縣將設立服務中心及過渡房屋協助寄養青少年（視頻）

December 18, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣針對無家可歸人士的最新統計，當中有700多人是青少年，而他們當中不少是來自寄養家庭，為了給幫助即將離開寄養家庭的青少年，找到在社會立足的機會，縣政府將在聖荷西設立服務中心以及過渡房屋，週五舉行動土儀式。

將興建的青少年服務中心，位於聖荷西市中心不遠的Parkmoor Avenue 1510號，Santa Clara縣議員Cindy Chavez在2017年動議縣府買下這塊地設立服務中心，除了為將離開寄養家庭的青少年提供例如電腦室、課室、報稅服務、報讀大學服務等，還首次包括40個住屋單位，和如沖涼房和廚房等的設施，這是因為很多離開寄養家庭的青少年，很難找到住屋。

前寄養青少年Dontae Lartigue說：「我離開寄養家庭後，很快的就變成無家可歸，我在市府的園林與康樂局工作，沒有很多錢和信用，也沒有租屋歷史，所以申請的約30個出租單位中，房東都說我不是理想的租客，所以我睡在車中和別人的沙發，為了生存，什麼都做。」

縣議員Cindy Chavez表示，新服務中心的設計，徵詢了許多前寄養青少年的意見。

Chavez說：「 這些青少年要的，是一個比較像家的環境，所以我們也將會有冰箱、洗衣機、沖涼房等設施。」

週五的動土儀式過後，中心預計將在2025年建成。

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