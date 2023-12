【灣區新聞】Santa Clara縣將設立服務中心及過渡房屋協助寄養青少年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣針對無家可歸人士的最新統計,當中有700多人是青少年,而他們當中不少是來自寄養家庭,為了給幫助即將離開寄養家庭的青少年,找到在社會立足的機會,縣政府將在聖荷西設立服務中心以及過渡房屋,週五舉行動土儀式。

將興建的青少年服務中心,位於聖荷西市中心不遠的Parkmoor Avenue 1510號,Santa Clara縣議員Cindy Chavez在2017年動議縣府買下這塊地設立服務中心,除了為將離開寄養家庭的青少年提供例如電腦室、課室、報稅服務、報讀大學服務等,還首次包括40個住屋單位,和如沖涼房和廚房等的設施,這是因為很多離開寄養家庭的青少年,很難找到住屋。

前寄養青少年Dontae Lartigue說:「我離開寄養家庭後,很快的就變成無家可歸,我在市府的園林與康樂局工作,沒有很多錢和信用,也沒有租屋歷史,所以申請的約30個出租單位中,房東都說我不是理想的租客,所以我睡在車中和別人的沙發,為了生存,什麼都做。」

縣議員Cindy Chavez表示,新服務中心的設計,徵詢了許多前寄養青少年的意見。

Chavez說:「 這些青少年要的,是一個比較像家的環境,所以我們也將會有冰箱、洗衣機、沖涼房等設施。」

週五的動土儀式過後,中心預計將在2025年建成。

