聖荷西的跳蚤市場面對逼遷,但是因為計劃中要興建的住屋工程推遲,在那裡擺攤的人,也可以鬆一口氣,一直到2026年。

在Berryessa捷運站旁邊的Berryessa跳蚤市場,從1960年開始營運,有超過400個攤位售賣食物、衣服、玩具等,是聖荷西歷史的一部分。

原本因為受到名為Berryessa BART Urban Village Project的開發計劃影響,但是因為這項住屋工程目前屬於起步階段,市府表示,在兩年內不會動土,而在2026年,市府也將會設定跳蚤市場攤主需要搬到的新地點。

