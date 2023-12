【KTSF】

聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌編印假支票和盜用他人身分被捕,案件涉及多名受害人,詐騙的金額超過100萬元。

聖荷西警方是於去年5月起調查多宗支票詐騙和身分盜竊案,警方經過詳細調查後,鎖定30歲男子John Mahoni是案中的疑犯,他被指涉及一個犯罪集團,從事的罪行包括盜改現金匯票、編印假支票、盜用他人的支票,以及用詐騙所得的款項購買武器、毒品和珠寶手飾。

聖荷西警方在Santa Clara縣地檢處的協助下取得搜查及拘捕令,於12月14日將疑犯拘捕,他被捕時涉嫌藏有幽靈槍和彈藥,警方稍後到其住所搜查,再起出一枝攻擊型槍械、一枝沒有註冊的手槍和彈藥,另外還有珠寶手飾、100張盜改的匯票,以及超過600張盜用他人的支票。

疑犯目前被拘押在Santa Clara縣監獄。

