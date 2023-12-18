【全國新聞】佛州生物學家夫婦被控將年幼子女鎖在籠中

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達大學一對生物學家夫婦，因為在上班時將兩個小朋友放在家內一個籠中生活，而被控三項虐待兒童重罪。

兩名被告年紀是30出頭，丈夫是白人，名叫Dustin Huff，妻子是華裔，姓名譯音謝玉瑞（Yurui Xie），目前他們接受行政休假。

警方是在兒童與家庭部門的人員上門調查時，發現那對夫婦寓所中有一個沒有上蓋的大型夾板木籠，外面有橫栓可以關住。

他們6歲的兒子向調查人員透露，他父母上夜班，就將他鎖在籠中，直到早上7點上學，有時就一放學就放入籠中，直到翌日早上。

他也有向學校的人員表示，因為這樣，所以不願意回家，他一個年幼的弟妹也在晚上放在有圍欄的嬰兒床中。

警方指，小朋友如果試圖逃出木籠，或有圍欄的嬰兒床，都可能有生命危險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。