【全國新聞】佛州生物學家夫婦被控將年幼子女鎖在籠中

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達大學一對生物學家夫婦,因為在上班時將兩個小朋友放在家內一個籠中生活,而被控三項虐待兒童重罪。

兩名被告年紀是30出頭,丈夫是白人,名叫Dustin Huff,妻子是華裔,姓名譯音謝玉瑞(Yurui Xie),目前他們接受行政休假。

警方是在兒童與家庭部門的人員上門調查時,發現那對夫婦寓所中有一個沒有上蓋的大型夾板木籠,外面有橫栓可以關住。

他們6歲的兒子向調查人員透露,他父母上夜班,就將他鎖在籠中,直到早上7點上學,有時就一放學就放入籠中,直到翌日早上。

他也有向學校的人員表示,因為這樣,所以不願意回家,他一個年幼的弟妹也在晚上放在有圍欄的嬰兒床中。

警方指,小朋友如果試圖逃出木籠,或有圍欄的嬰兒床,都可能有生命危險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。