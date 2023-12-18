【灣區新聞】維權組織設網上平台 讓亞裔員工分享被歧視經歷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了應對亞裔在工作場所遭遇歧視的趨勢，有亞裔維權組織設立一們網上分享平台，讓亞裔員工可以分享他們的經歷，同時可以獲得法律諮詢與心理健康服務的支持。

最近一項聚焦科技業的調查發現，64%受訪的亞裔員工表示，他們在工作場所遭遇過種族歧視，但當中只有4分之1的人有報告事件。

亞裔維權組織Stand with Asian Americans有見及此，希望透過新的平台來解決問題，新平台讓亞裔員工可以分享他們的經歷，同時可以獲得法律諮詢與心理健康服務的支持。

有人在平台上表示，自己曾經在一間韓國餐廳享用午餐時，被一位同事問，吃的是什麼品種的狗，亦有人指自己從事治安部門工作，親眼見到有亞裔由於口音或語言障礙而遭到拒絕服務。

Stand with Asian Americans創辦人朱浩然（Justin Zhu）表示，隨著更多勇敢的人發聲，僱主不可以再逃避對待亞裔美國員工的方式，希望透過社區提供資源，並將受害人聯結起來，為每個人建立一個更強大、更公平的社會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。