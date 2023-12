【灣區新聞】奧克蘭汽車盜竊案激增超過四成 過去10年新高

【KTSF】

灣區汽車盜竊問題嚴重,當局指東灣奧克蘭(屋崙)的汽車盜竊案激增超過四成,是過去10年新高。

根據奧克蘭警方最新數字,本年1月1日至12月10日,市內錄得13,999宗汽車盜竊案,比去年上升46%,代表平均每天有40架車被偷。

整合過去10年的數據,2013年有約7800宗,2018和2021年分別有約6千和9千宗,今年首次突破1萬,2023年未完已經錄得市內新高。

至於汽車爆竊方面,當局收到13076宗報告,警方表示,這個數字不反映實際情況,很多人都不再報警。

當局說,罪犯除了轉賣偷車的零件,亦用賊車犯下搶劫和爆竊等罪案,市內爆竊案比去年上升二成五,搶劫就上升36%。

警方觀察到很多被偷的都是Hyundai和Kia牌子的車,因為某些型號缺乏防盜系統,令偷車變得更易。

專家建議民眾使用軚盤鎖,防止罪犯下手,或是減慢偷車速度。

市府正安裝約300部車牌閱讀器,協助警方執法,相信這樣可以降低這個趨勢。

在灣區,舊金山(三藩市)平均每天有約18.8架車被偷,聖荷西有19.2架。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。