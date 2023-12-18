【灣區新聞】奧克蘭汽車盜竊案激增超過四成 過去10年新高

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灣區汽車盜竊問題嚴重，當局指東灣奧克蘭（屋崙）的汽車盜竊案激增超過四成，是過去10年新高。

根據奧克蘭警方最新數字，本年1月1日至12月10日，市內錄得13,999宗汽車盜竊案，比去年上升46%，代表平均每天有40架車被偷。

整合過去10年的數據，2013年有約7800宗，2018和2021年分別有約6千和9千宗，今年首次突破1萬，2023年未完已經錄得市內新高。

至於汽車爆竊方面，當局收到13076宗報告，警方表示，這個數字不反映實際情況，很多人都不再報警。

當局說，罪犯除了轉賣偷車的零件，亦用賊車犯下搶劫和爆竊等罪案，市內爆竊案比去年上升二成五，搶劫就上升36%。

警方觀察到很多被偷的都是Hyundai和Kia牌子的車，因為某些型號缺乏防盜系統，令偷車變得更易。

專家建議民眾使用軚盤鎖，防止罪犯下手，或是減慢偷車速度。

市府正安裝約300部車牌閱讀器，協助警方執法，相信這樣可以降低這個趨勢。

在灣區，舊金山（三藩市）平均每天有約18.8架車被偷，聖荷西有19.2架。

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