【娛樂新聞】將日文歌〈白愛〉製作成廣東話版 Anson Kong為〈月色〉MV淚灑東京街頭

江𤒹生AK早前與日本歌手高瀨統也合唱慘情日文歌〈白愛〉,在灌錄之時已想過要將歌曲製作成廣東話版,最新派台作品〈月色〉也因此而誕生。歌曲MV以真人加上動畫製作而成,而AK突然在鏡頭前落淚的畫面,為MV添上一份哀傷。 AK在今年6月的時候,與高瀨統也合唱了日文歌〈白愛〉,當時AK已有製作廣東話版的打算,AK道:「做日文歌時已經有問高瀨,問佢介唔介意將〈白愛〉翻譯成廣東話版,當時高瀨好開心,仲話梗係唔介意啦!佢都未試過,所以當其時就已經有推出廣東話版嘅一個諗法。」於是乎填詞人Oscar便按照高瀨統也〈白愛〉的歌詞,填了廣東話版〈月色〉的歌詞,AK續道:「廣東話內容同日文內容大致上冇分別,但又唔可以話完全一樣,只係兩份詞中間有關連。」 按照時敘,AK在日本錄好〈白愛〉的歌唱部份時,其實還未有〈月色〉中文歌詞,就連MV的概思還未有!但既然人在日本,AK在錄音翌日,便與導演Endy穿梭東京大街小巷,邊聽著〈白愛〉的Rough Cut,邊拍下一些零碎的片段,他回憶道:「由於當時對廣東話MV未有太大概念,又啱啱錄起〈白愛〉,我於是只是戴住耳機,聽住rough cut,喺東京漫步。返到香港之後,Endy同Oscar就想到,不如在片段中加入動畫,再剪輯成為MV,因為冇可能返去日本補拍,而且妝頭亦唔同咗,所以我哋就搵咗一位動畫師幫忙完成呢個MV,用動畫畫一個女仔出嚟,等大家睇到呢個真人同動畫之間嘅愛情故事。」雖然MV未有按應有的時敘製作,但在東京拍攝時,AK聽著Rough Cut,也被歌曲感動得哭起來,而這個畫面,最終成為畫龍點晴的一幕,為〈月色〉的MV加添了一份傷感味道。

