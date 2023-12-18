【娛樂新聞】將日文歌〈白愛〉製作成廣東話版 Anson Kong為〈月色〉MV淚灑東京街頭

江𤒹生AK早前與日本歌手高瀨統也合唱慘情日文歌〈白愛〉，在灌錄之時已想過要將歌曲製作成廣東話版，最新派台作品〈月色〉也因此而誕生。歌曲MV以真人加上動畫製作而成，而AK突然在鏡頭前落淚的畫面，為MV添上一份哀傷。

AK在今年6月的時候，與高瀨統也合唱了日文歌〈白愛〉，當時AK已有製作廣東話版的打算，AK道：「做日文歌時已經有問高瀨，問佢介唔介意將〈白愛〉翻譯成廣東話版，當時高瀨好開心，仲話梗係唔介意啦！佢都未試過，所以當其時就已經有推出廣東話版嘅一個諗法。」於是乎填詞人Oscar便按照高瀨統也〈白愛〉的歌詞，填了廣東話版〈月色〉的歌詞，AK續道：「廣東話內容同日文內容大致上冇分別，但又唔可以話完全一樣，只係兩份詞中間有關連。」

按照時敘，AK在日本錄好〈白愛〉的歌唱部份時，其實還未有〈月色〉中文歌詞，就連MV的概思還未有！但既然人在日本，AK在錄音翌日，便與導演Endy穿梭東京大街小巷，邊聽著〈白愛〉的Rough Cut，邊拍下一些零碎的片段，他回憶道：「由於當時對廣東話MV未有太大概念，又啱啱錄起〈白愛〉，我於是只是戴住耳機，聽住rough cut，喺東京漫步。返到香港之後，Endy同Oscar就想到，不如在片段中加入動畫，再剪輯成為MV，因為冇可能返去日本補拍，而且妝頭亦唔同咗，所以我哋就搵咗一位動畫師幫忙完成呢個MV，用動畫畫一個女仔出嚟，等大家睇到呢個真人同動畫之間嘅愛情故事。」雖然MV未有按應有的時敘製作，但在東京拍攝時，AK聽著Rough Cut，也被歌曲感動得哭起來，而這個畫面，最終成為畫龍點晴的一幕，為〈月色〉的MV加添了一份傷感味道。