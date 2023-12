【KTSF】

風暴重臨灣區,國家氣象局預計,週一灣區將會最受影響。

氣象局預測,週一整個灣區將出現大驟雨和陣風,並可能出現雷暴,尤其是在北灣、舊金山(三藩市)、中半島、Santa Cruz等地區,預計週一起至週四將出現降雨,沿海山區降雨量預計約為4至6英吋。

據氣象部門稱,受影響地區有可能受到道路會出現水浸。

