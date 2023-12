【灣區新聞】支持Pamela Price人士舉行反對罷免活動

【KTSF】

東灣Alameda縣地檢官Pamela Price週六舉行了一場反對罷免她的活動,但支持罷免的社區人士,卻也在現場收集罷免活動所需要的簽名。

Price在示威活動中發言時說,大家辛苦爭取到的成績,不應該被別人拿走。

Price和支持她的社區組織表示,不認同批評Price不嚴懲罪犯的看法,Price也說,自己是站在歷史和正義正確的一邊,她認為現在已經在進行爭取刑事正義方面的改革。

帶領罷免活動的組織Save Alameda For Everyone在示威活動舉行的同時,也在Jack London廣場繼續收集支持罷免的簽名。

Alameda縣議會上個月通過將該縣的罷免程序放在3月的選票上,要是選民到時通過提案中的改變,支持罷免一方,需要收集到的簽名門檻數字,可能還需要提高數千個。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。