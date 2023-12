【灣區新聞】星宇航空啟動舊金山直飛台北航線

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區民眾搭機前往台灣,或是經台灣轉機,又多了一個新選擇,星宇航空(Starlux)週六晚在舊金山國際機場舉行隆重的開航儀式,成為華航、長榮以及聯航之外的第四家航空公司,提供舊金山直飛台北服務。

星宇航空舊金山首航台北的班機,週六晚在首航儀式結束後啟程,不少旅客都是刻意為了首航而來。

有旅客非常興奮,帶著全家體驗首航班機,不過也有旅客到了機場,才知道自己幸運搭上了開航班機。

舊金山國際機場有40%的班機是飛往亞洲,在開航儀式上,舊金山國際機場航空行銷發展總監Melissa Anderetta表示,2023年是舊金山國際機場確實復甦的一年,特別是前往亞洲,今年夏天的國際飛行已經恢復至疫情前的97%水平,期待星宇航空的加入,很快能將這個數字上升至100%。

星宇航空執行長翟建華則宣布,星宇成立三年以來,已經開通超過二十個航點,舊金山是北美第二個航點,初期每週三班,明年3月20日擴展為每天一班,今年初洛杉磯已經率先開航,明年8月則要開通西雅圖飛台北航線。

星宇航空舊金山航線以全新Airbus A350執飛,共306個座位。

