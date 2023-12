【香港新聞】黎智英案開審 辯方爭議串謀發布煽動刊物罪超檢控時限

【有線新聞】

壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報三間公司,被控違反國安法的案件開審。辯方爭議律政司超出串謀發布煽動刊物罪的半年檢控時限。

黎智英由囚車押送到庭,他被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物共四項罪名。這宗高等法院案件移師到西九龍法院,黎智英在犯人欄向旁聽席揮手微笑、精神不錯。

代表他的資深大律師彭耀鴻先爭議煽動罪的檢控時限,控罪日期是2019年4月1日至2021年6月24日,首篇煽動文章在19年4月1日發布,條例檢控時限是半年,即21年12月24日屆滿,但被告28日才被帶上庭答辯,超時4日、不能提控,法庭亦沒有司法管轄權處理。

彭耀鴻又說控方可以修訂控罪詳情,但他們選擇以串謀罪起訴。指定法官李運騰問,是否認為控方這樣做構成不公,另一名指定法官杜麗冰亦問,是否想指出控方藉此規避檢控時限,彭耀鴻說只是想簡單指出控方超時,反問他們在半年內做了甚麼,沒理由一直等罪行累積。

李運騰舉例說如果有人在煽動罪行發生後半年加入串謀,是否不能起訴,這樣放生似乎不公平,彭耀鴻說控方可以另一項串謀罪來檢控。

彭耀鴻指案件涉及新聞自由等個人基本權利,詮釋法例時應該寬鬆,給予被告保障,對控方就應該嚴謹。

另外,杜麗冰一開庭提到有報道指,黎智英申請傳召海外證人視像作供被拒,彭耀鴻澄清沒有申請,案件預計審訊80日,不設陪審團。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

