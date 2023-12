【KTSF】

東岸受一股風暴吹襲,為北卡羅萊納州帶來高達7英吋的降雨,預料超過6千萬人有機會面臨水浸,國家氣象局亦指有機會出現龍捲風。

東岸大部份地區週日受狂風暴雨影響,從佛羅里達到麻省,超過1500萬人受極端天氣威脅。

紐約受到烏雲籠罩,預料週一會迎來時速高達60英里疾風和水浸,當局發出旅遊預警,市長Eric Adams說,市府正為風暴作準備和協調。

而在佛羅里達州,當地週日亦有巨浪和惡劣天氣,當局緊急部門,警告民眾注意道路水浸。

有旅客表示,原定會在陽光底下花更多時間,現在只好在不下雨時才外出。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。