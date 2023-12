【有線新聞】

美國批准新一筆對台軍售,涉及戰術系統等項目,是拜登政府今年第五筆對台軍售。

美國國防部指,國務院已批准這一筆總額達3億美元的軍備,旨在支援台方的指揮、控制、通訊和電腦技術,透過加強戰備狀態,協助應對當前和未來的威脅。

台北當局表示歡迎,感謝美方落實安全承諾,會繼續深化雙邊安全夥伴關係,共同捍衛以規則為基礎的國際秩序,確保台海及印太區域和平穩定。

