【有線新聞】

日本廣泛地區受暴風雪吹襲。

北海道札幌、本州福井等地,早上大風大雪。

氣象廳稱寒流影響本州至北海道沿日本海地區,預測直至週一早上,新潟縣的降雪量將多達70厘米,北海道和東北其他地方也可能有60厘米降雪,陣風風力每小時120公里,警告暴風雪、積雪和湧浪或令交通受阻,雪崩和電線積雪會引致停電,呼籲民眾留意最新天氣消息,如非必要,切勿外出。

