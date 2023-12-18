【國際新聞】以軍承認誤殺三名被哈馬斯挾持的人質

【有線新聞】

以軍承認在加沙誤殺三名被哈馬斯挾持的人質，總理內塔尼亞胡向死者家屬誌哀，表示會汲取教訓，繼續營救其他人質。

以色列特拉維夫有數十名民眾示威，抗議軍隊在加沙北部誤殺三名人質，要求政府立即與哈馬斯達成協議，釋放剩餘的人質。

軍方經家屬同意公布遇害人質的身份，分別是28歲、26歲和22歲男子，當局解釋士兵將三人視為威脅，開槍擊斃後覺得有懷疑，檢查屍體後確認他們是以色列人，初步估計當時正逃走，或者被哈馬斯遺棄，

軍方表示承擔一切責任，公開透明地調查，亦會盡最大努力，防止同類事件再發生。總理內塔尼亞胡向死者家屬誌哀，形容是難以忍受的悲劇，會汲取教訓，繼續營救其他人質。美國白宮指事件令人心碎，相信以色列會徹底調查。

半島電視台則指責以色列轟炸加沙南部汗尤尼斯，導致該台一名攝影師死亡，一名記者受傷。

白宮國家安全顧問沙利文到西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，沙利文再強調加強保護平民的重要，阿巴斯則表示以色列必須停止攻擊巴人。

沙利文稍早前分別與以色列總統赫爾佐格及總理內塔尼亞胡會面，表示戰略應由現時狂轟猛炸，改變更精準部署打擊哈馬斯領導層，以減輕平民傷亡。

《紐約時報》引述華府官員指，總統拜登期望以方在大約三周內改變策略。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。