【國際新聞】以軍承認誤殺三名被哈馬斯挾持的人質

以軍承認在加沙誤殺三名被哈馬斯挾持的人質,總理內塔尼亞胡向死者家屬誌哀,表示會汲取教訓,繼續營救其他人質。

以色列特拉維夫有數十名民眾示威,抗議軍隊在加沙北部誤殺三名人質,要求政府立即與哈馬斯達成協議,釋放剩餘的人質。

軍方經家屬同意公布遇害人質的身份,分別是28歲、26歲和22歲男子,當局解釋士兵將三人視為威脅,開槍擊斃後覺得有懷疑,檢查屍體後確認他們是以色列人,初步估計當時正逃走,或者被哈馬斯遺棄,

軍方表示承擔一切責任,公開透明地調查,亦會盡最大努力,防止同類事件再發生。總理內塔尼亞胡向死者家屬誌哀,形容是難以忍受的悲劇,會汲取教訓,繼續營救其他人質。美國白宮指事件令人心碎,相信以色列會徹底調查。

半島電視台則指責以色列轟炸加沙南部汗尤尼斯,導致該台一名攝影師死亡,一名記者受傷。

白宮國家安全顧問沙利文到西岸,與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面,沙利文再強調加強保護平民的重要,阿巴斯則表示以色列必須停止攻擊巴人。

沙利文稍早前分別與以色列總統赫爾佐格及總理內塔尼亞胡會面,表示戰略應由現時狂轟猛炸,改變更精準部署打擊哈馬斯領導層,以減輕平民傷亡。

《紐約時報》引述華府官員指,總統拜登期望以方在大約三周內改變策略。

