【娛樂新聞】陳健安明年3月於麥花臣舉行首次個唱 德國哲學家「尼采」名言啟發 用音樂走過難關

出道13年、參加歌唱比賽入行的唱作歌手陳健安（安仔），宣布明年3月2及3日，假旺角麥花臣場館舉行第一次實體個唱「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」，票價分別HK$880和HK$580，2024年1月8日 (上午10時) 起恒生信用咭卡優先購票，「族人」（安仔歌迷暱稱）密切留意。

今次安仔演唱會名字「Live afteR Life」與新碟名字「Life afteR Life」只差一個字母，他說：「因為今次唱片與演唱會有呼應主題內容，扣得好緊，所以只換一個字母就變成演唱會名。概念由創作總監Oscar Lee從德國哲學家『尼采』（Friedrich Wilhelm Nietzsche）其中一句名言：『To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering.』得到啟發。呢句話嘅意思係『生存就要受苦，求生是在苦難中尋找意義』每個人都會經歷痛苦，點樣從中領悟和學習，就係今次演唱會主題概念。」

安仔的唱片設計成一層叠一層，代表人生由不斷的經歷累積而成；而演唱會海報拍攝布置，亦是由過百張安仔成長有關的相片組成。他圍住圓形道具逐一介紹：「呢張係我幼稚園畢業相；呢張同阿爸合照，我阿爸好有型，當時佢刨緊馬經；呢張同媽媽喺屯門市鎮公園（現名『屯門公園』）影，我細個M字額，好彩依家唔係；呢張同大哥合照，之前佢過咗身，我影呢張嘅時候玩鬥雞眼；呢張係我單飛第一首歌《一吻穿越四十六億歲》MV片段；呢張15歲去緬典比賽，我剷青；仲有我代表港青（香港足球青年代表隊）去比賽嘅時候；嗱，呢張好重要，係我個人歌迷會『本原族』成立日大合照，七月影，嗰日仲係我生日。除此之外，仲有好多MV嘅花絮同埋城市嘅相片。」

演唱會歌單已落實，安仔表示：「歌單幾乎完成，部份要重新編曲，為配合主題亦會選唱別人嘅歌。作為演唱會，音樂係最重要，我放好多資源喺音樂，例如會用多啲樂手演奏不同樂器。今次係我第一次個人實體演唱會，已安排歌唱老師補課，加強唱功，強化自己不足之處。麥花臣場館表演同觀眾距離好近，我會喺台上分享經歷、承受過嘅事，點樣用音樂創作去走過難關。」至於表演嘉賓，安仔先賣關子。