【娛樂新聞】陳健安明年3月於麥花臣舉行首次個唱 德國哲學家「尼采」名言啟發 用音樂走過難關

出道13年、參加歌唱比賽入行的唱作歌手陳健安(安仔),宣布明年3月2及3日,假旺角麥花臣場館舉行第一次實體個唱「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」,票價分別HK$880和HK$580,2024年1月8日 (上午10時) 起恒生信用咭卡優先購票,「族人」(安仔歌迷暱稱)密切留意。

今次安仔演唱會名字「Live afteR Life」與新碟名字「Life afteR Life」只差一個字母,他說:「因為今次唱片與演唱會有呼應主題內容,扣得好緊,所以只換一個字母就變成演唱會名。概念由創作總監Oscar Lee從德國哲學家『尼采』(Friedrich Wilhelm Nietzsche)其中一句名言:『To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering.』得到啟發。呢句話嘅意思係『生存就要受苦,求生是在苦難中尋找意義』每個人都會經歷痛苦,點樣從中領悟和學習,就係今次演唱會主題概念。」

安仔的唱片設計成一層叠一層,代表人生由不斷的經歷累積而成;而演唱會海報拍攝布置,亦是由過百張安仔成長有關的相片組成。他圍住圓形道具逐一介紹:「呢張係我幼稚園畢業相;呢張同阿爸合照,我阿爸好有型,當時佢刨緊馬經;呢張同媽媽喺屯門市鎮公園(現名『屯門公園』)影,我細個M字額,好彩依家唔係;呢張同大哥合照,之前佢過咗身,我影呢張嘅時候玩鬥雞眼;呢張係我單飛第一首歌《一吻穿越四十六億歲》MV片段;呢張15歲去緬典比賽,我剷青;仲有我代表港青(香港足球青年代表隊)去比賽嘅時候;嗱,呢張好重要,係我個人歌迷會『本原族』成立日大合照,七月影,嗰日仲係我生日。除此之外,仲有好多MV嘅花絮同埋城市嘅相片。」

演唱會歌單已落實,安仔表示:「歌單幾乎完成,部份要重新編曲,為配合主題亦會選唱別人嘅歌。作為演唱會,音樂係最重要,我放好多資源喺音樂,例如會用多啲樂手演奏不同樂器。今次係我第一次個人實體演唱會,已安排歌唱老師補課,加強唱功,強化自己不足之處。麥花臣場館表演同觀眾距離好近,我會喺台上分享經歷、承受過嘅事,點樣用音樂創作去走過難關。」至於表演嘉賓,安仔先賣關子。