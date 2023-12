【娛樂新聞】以《迷失表參道》及《酷愛》打開序幕 張敬軒成功幫阿媽撲自己演唱會門票

張敬軒於澳門倫敦人酒店舉行十三場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》昨晚(15日)正式開鑼,英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼、英皇娛樂營運總裁霍汶希(Mani)率領旗下藝人沈震軒(Sammy)、艾妮(Elly)、黎展峯(Andy)、洪助昇(Aiden)、黎峻(Kenneth)及劉若寶(Polly)齊齊過大海捧場。 軒仔以《迷失表參道》及《酷愛》為演唱會打開序幕,氣氛瞬即燃爆。唱完兩首歌後,軒仔除了多謝每一位撲飛的朋友,更謂要多謝每一位肯將自己門票賣回給他的朋友,全場立即歡呼,然後他便大聲宣佈:「我終於夠飛啦!」他續謂:「我老母……唔係,我阿媽……」全場頓時嘩聲四起,軒仔:「自古以嚟,由京劇開始,媽媽係稱之為『老母』。我阿媽終於唔駛日日好似唐僧對住孫悟空『咦咦哦哦……』多謝每一位去到上環歌迷會中心同我哋交收嘅朋友,希望我秘書冇嚇親大家,佢個人比較嚴肅啲。我必需要喺今晚第一晚開show多謝佢哋。」 首次於澳門倫敦人綜藝館開show,軒仔表示自己最初構思是要將今年三月於英國倫敦Royal Albert Hall演唱會中最精彩的部份保留,同時亦要做新的表演,「希望大家可以集中少少精神去睇我哋重新編排嘅作品,我每一次嘅演唱會,都希望將自己過去學到嘅、或者諗到嘅一啲情緒、一啲畫面,喺舞台上面呈現俾大家。」他提到早幾天是他中學校慶,由於要籌備這次的演出,所以未能出席,但看到同學們發過來的相片,令他想起中學時一份甜蜜蜜的「初戀」,「嗰個階段唔知係咪因為青春期嘅原因,我第一次對一個人有咗感覺。」首次分享自己的甜蜜往事,全場歌迷即時起哄,「我係學生會,佢喺另一個學生組織嘅團委,我哋成日一齊做好多學校入面嘅課外活動、校運會、school radio嘅轉播。但細個嘅時候媽媽管得好嚴,成日都講:『你唔好早戀呀、唔好拍拖呀。』我哋成日喺學校嘅一棵百年歷史嘅大榕樹下面溫書、食嘢,我喺度諗:『如果當時夠勇敢開口去話俾你聽我鍾意你。』嘅話,我而家嘅人生會唔會好唔一樣呢?」 演唱會上,軒仔不時跟歌迷互動,除了大合唱《斷點》、《Hurt So Bad》及《只是太愛你》,又跟他們遙遠握手,「握手」期間更乘機拉票,「請投《隱形遊樂場》一票!」引得全場大笑,「今晚我哋有幾千名觀眾喺度,所以我都要趁機喺度拉吓票,我首歌已經入咗叱咤樂壇頒獎典禮十強啦!跟住就會開始投選五強,大家投多我一票好唔好呀?多謝。如果我今年有得上台嘅話,我會特別多謝《The Prime Classics》澳門第一場嘅朋友。」十分識做。他提到身處娛樂行業廿二年,時間飛逝,接着純粹問一下00後的歌迷請舉手,誰不知眾多歌迷舉手,先是12年出生的歌迷,「12年!你知我係邊個呵?我唔係林家謙喎,我叫咩名話?(該名歌迷大叫張敬軒)錫晒你!我有12年嘅fans呀!」隨後又有14年的fans現身,「吓?呢度又有一個呀?14年呀?嘩!多謝你!叫我哥哥得㗎啦。」這時另一邊觀眾起哄,軒仔笑說:「人口普查呀而家?」他望向遠處,只見一名小朋友揮手,便問到:「你幾多歲呀?六歲!即係17年,嘩!好嘢喎!你都做得我孫啦喎。我應該係呢個行業現存第一個『爺級』歌手,你好有taste,你一定會成為社會楝樑,因為你聽我嘅歌。」 演唱會來到尾聲,在唱出當晚最後一首歌《櫻花樹下》前,軒仔透露他的婆婆入了ICU,他希望將這首歌送給婆婆及自己,「以下呢首歌以往我都會送俾觀眾,但我今晚好想送俾自己。演唱會之前,我有個屋企人今晚喺ICU,係我嘅婆婆,雖然我哋冇直接嘅血緣關係,因為我媽媽係孤兒,佢係收養我媽媽。我好想將我哋今晚咁多現場觀眾嘅愛、大家集氣,佢仲有兩日就生日啦,好想佢可以渡過呢個難關。以下呢首歌,我送俾自己,亦都送俾婆婆。」

