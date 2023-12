【灣區新聞】華裔女子Kimberly Wong命案 男友被控謀殺不認罪

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔女子Kimberly Wong上月30日被發現陳屍在舊金山(三藩市)的公寓中,當局日前確認案件和家庭暴力有關,以謀殺罪名起訴死者男朋友,他週五表示不認罪。

Kimberly Wong命案,死者的29歲男朋友Scott Fisher,被控使用致命武器犯案和謀殺罪,舊金山地檢處週一宣佈,Fisher涉嫌用刀刺死女事主,被告在週一首度上庭時,沒有作出任何答辯。

辯方指,需要更多時間研究案情,法官當時宣佈Fisher即時還押,不准保釋。

在週五早上9點開庭後,代表Fisher的公辯律師Meenha Lee表示,被告否認控罪,同時被告也放棄了10天內舉行初步聽證會的權利,並將於明年1月10日再次出庭。

案發在11月30日,警方接報到Presidio Heights Clay街3295號的公寓進行人身安全檢查時,發現27歲的女事主沒有任何反應,應急人員表示她當場死亡。

經調查後,舊金山警方上星期四在東灣Concord市拘捕Fisher,一旦罪成,他將會面臨26年至終身監禁。

