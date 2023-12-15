【灣區新聞】華裔女子Kimberly Wong命案 男友被控謀殺不認罪

December 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注
死者Kimberly Wong

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔女子Kimberly Wong上月30日被發現陳屍在舊金山（三藩市）的公寓中，當局日前確認案件和家庭暴力有關，以謀殺罪名起訴死者男朋友，他週五表示不認罪。

Kimberly Wong命案，死者的29歲男朋友Scott Fisher，被控使用致命武器犯案和謀殺罪，舊金山地檢處週一宣佈，Fisher涉嫌用刀刺死女事主，被告在週一首度上庭時，沒有作出任何答辯。

辯方指，需要更多時間研究案情，法官當時宣佈Fisher即時還押，不准保釋。

在週五早上9點開庭後，代表Fisher的公辯律師Meenha Lee表示，被告否認控罪，同時被告也放棄了10天內舉行初步聽證會的權利，並將於明年1月10日再次出庭。

案發在11月30日，警方接報到Presidio Heights Clay街3295號的公寓進行人身安全檢查時，發現27歲的女事主沒有任何反應，應急人員表示她當場死亡。

經調查後，舊金山警方上星期四在東灣Concord市拘捕Fisher，一旦罪成，他將會面臨26年至終身監禁。

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