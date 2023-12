【灣區新聞】聖荷西警方逮捕兩嫌犯 涉與灣區多宗盜竊案有關

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西警方表示,Evergreen和Silver Creek區一帶最近住宅盜竊案增加,在該區增派警員之後,逮捕了兩名住在南加州的嫌犯,他們涉嫌與灣區多宗盜竊案有關,估計導致財物損失超過30萬元。

警方在12月6日接報,在King Estates 3000號路段發生破門盜竊案,根據民眾提供的線索,在Fontanoso Way找到涉案的汽車,當警員截停這輛車的時候,兩名男子棄車而逃,跑進附近的小溪和草叢。

警方動用了直升機,並用夜間攝像技術,找到躲在草叢中的兩名男子。

警方逮捕了居住在南加州Moreno Valley的20歲男子Daemori Hunt,和住在Riverside的23歲男子Dametrius Batchelor,警方在他們的車中起獲現金、珠寶和名牌皮包等,警方將會將財物歸還盜竊案事主。

警方相信兩名疑犯與市內至少7宗盜竊案,和灣區其他城市的一些民宅盜竊事件有關,估計損失總共高達30萬元。

聖荷西警方呼籲有更多線索的民眾聯絡他們。

