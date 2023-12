【KTSF】

東灣Concord市10月間發生一起白天性侵事件,警方發布嫌犯影像,希望民眾提供線索。

事件發生在10月7日,警方表示,在上午10點17分左右,在Concord市242號公路下面,連接Franquette Avenue和Market Street的行人隧道,一名女子遭到陌生男子性侵,警方相信涉案男子可能經常出現在Meridian Park Boulevard的Home Depot商店一帶。

有任何線索的民眾,可以聯絡警方,電話是(925) 603-5876。

