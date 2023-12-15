【灣區新聞】舊金山今年濫藥意外致死個案創新高

【KTSF 尹晉豪報導】

2023年尚未結束，但今年首11個月的濫藥意外致死個案創新高，更超越2020年全年錄得的舊紀錄，而元兇是芬太尼。

舊金山（三藩市）法醫官辦公室最新公佈的數據顯示，2023年首11個月，舊金山有752人因意外服用過量藥物而死亡，創下新高，比2020年全年726人死亡的舊紀錄還多出26人，今年12月的濫藥致死個案還會進一步推高今年的死亡總數。

即使市長布里德和加州州長紐森採取措施打擊毒販，但今年的濫藥致死個案仍在攀升，同時死亡人數亦凸顯芬太尼引發的公共危機，因為八成的死亡個案涉及芬太尼。

芬太尼是一種合成的類鴉片藥物，其強度比海洛英高出50倍，布里德呼籲對芬太尼成癮者採取更積極的措施，並指示警方拘捕更多吸毒者和毒販，而批評者就批評市長轉向依賴警察來解決公共衛生危機。

為應對濫藥問題，舊金山當局已開始檢測污水中一些危險物質如芬太尼的水平，以了解社區濫藥的大致情況，從而制定更具策略性的應對措施，以挽救生命。

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