【灣區新聞】舊金山今年濫藥意外致死個案創新高

2023年尚未結束,但今年首11個月的濫藥意外致死個案創新高,更超越2020年全年錄得的舊紀錄,而元兇是芬太尼。

舊金山(三藩市)法醫官辦公室最新公佈的數據顯示,2023年首11個月,舊金山有752人因意外服用過量藥物而死亡,創下新高,比2020年全年726人死亡的舊紀錄還多出26人,今年12月的濫藥致死個案還會進一步推高今年的死亡總數。

即使市長布里德和加州州長紐森採取措施打擊毒販,但今年的濫藥致死個案仍在攀升,同時死亡人數亦凸顯芬太尼引發的公共危機,因為八成的死亡個案涉及芬太尼。

芬太尼是一種合成的類鴉片藥物,其強度比海洛英高出50倍,布里德呼籲對芬太尼成癮者採取更積極的措施,並指示警方拘捕更多吸毒者和毒販,而批評者就批評市長轉向依賴警察來解決公共衛生危機。

為應對濫藥問題,舊金山當局已開始檢測污水中一些危險物質如芬太尼的水平,以了解社區濫藥的大致情況,從而制定更具策略性的應對措施,以挽救生命。

