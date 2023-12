【KTSF】

聖荷西警方表示,將增加巡邏,打擊有組織零售竊盜行為。

警方表示,一名沙展和三名警員,將每週四天,每晚在當地的購物中心和商場巡邏六小時,巡邏行動可能會根據屆時的犯罪趨勢和其他因素而作改變。

警方表示,根據2021年和2022年收集的統計數據顯示,該市盜竊相關案件有顯著增加,該部門又指,2021年報告的零售竊盜案件為4,610宗,2022年飆升至5,756宗,增加了25%。

