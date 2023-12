【全國新聞】全美無家可歸者人口近年有上升趨勢

【KTSF 張麗月報導】

根據聯邦房屋及市區發展部部長,全美的無家可歸者人口近年來有上升的趨勢,截至今年初的過去一年,露宿者人數急劇增加12%,即是大約增加超過7萬人。

目前全國約有65.3萬名露宿者,大部份增加的露宿者人口,都是第一次成為無家可歸者,而家庭露宿者人數也反彈上升。

露宿者人數大增,主要因為房租貴、租金不斷上升、疫情進一步緩和,導致政府發放的疫情緊急救助金也停止,因此面對這些壓力,有越來越多人更難負擔得起住屋。

當局表示,數據反映出有迫切需要尋求解決方案和策略,去幫助露宿者盡快擺脫困境,也是防止無家可歸者出現的最基本方法。

過去,當局在處理露宿者人口方面取得穩定進展,尤其是政府特別專注增加投資,幫助退伍軍人解決房屋問題。

在13年前,露宿者人數約有63.7萬人,在七年間,這個人數已減到55.4萬人,但到了2020年疫情開始爆發初期,露宿者人口已激增至58萬人,接著的兩年,露宿者人口也相對穩定,因為國會通過因應疫情流行而提供的緊急租金援助、刺激經濟援助金,又向州和地方政府提供財政援助,以及實施臨時逼遷禁制令等。

數據也顯示,整體來說,個人露宿者人數上升接近11%,退伍軍人上升7.4%,有孩子的家庭露宿者人數更上升超過一成半。

另外,非洲裔在全美人口中約佔13%,但無家可歸的非洲裔就佔了37%,有超過4分之1成年露宿者的年齡是超過54歲。

