【全國新聞】6歲兒子槍傷教師 母親涉疏忽照顧兒童被判入獄

【KTSF 張麗月報導】

維珍尼亞州一個母親,因為她的6歲兒子在1月時在課室開槍,導致一名女教師受傷,這名母親在上個月承認聯邦有關疏忽照顧兒童罪名成立,獲判監禁21個月之後,又因為面對維珍尼亞州控告她疏忽照顧兒童,而在週五接受判刑。

維珍尼亞州這個母親Deja Taylor,在一個月內先後面對聯邦和州的控罪而接受判刑,起因是她的6歲兒子在1月時,在Newport News市Richneck小學,在課室內向一名一年班教師開槍,導致這名教師手部和胸部中槍受傷。

兩項聯邦控罪,分別指控她擁有槍械時使用大麻,以及在買槍時講大話、虛報她使用毒品的事實,這兩項聯邦重罪令她獲判監禁21個月。

這名母親也被維珍尼亞州起訴她一項兒童疏忽照顧重罪,她較早時已經認罪,在週五獲判監禁兩年。

檢控官表示,這名母親的手槍沒有上鎖,令她的6歲兒子很容易拿得到,然後將手槍帶返學校,向教師開槍。

至於6歲男童也有極端情緒問題,但男童沒有被起訴。

至於涉案的教師就提出訴訟,指控校方疏忽警告跡象,以及罔顧案中兒童有隨意暴力的紀錄,要求賠償4千萬元。

