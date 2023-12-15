【全國新聞】6歲兒子槍傷教師 母親涉疏忽照顧兒童被判入獄

December 15, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

維珍尼亞州一個母親，因為她的6歲兒子在1月時在課室開槍，導致一名女教師受傷，這名母親在上個月承認聯邦有關疏忽照顧兒童罪名成立，獲判監禁21個月之後，又因為面對維珍尼亞州控告她疏忽照顧兒童，而在週五接受判刑。

維珍尼亞州這個母親Deja Taylor，在一個月內先後面對聯邦和州的控罪而接受判刑，起因是她的6歲兒子在1月時，在Newport News市Richneck小學，在課室內向一名一年班教師開槍，導致這名教師手部和胸部中槍受傷。

兩項聯邦控罪，分別指控她擁有槍械時使用大麻，以及在買槍時講大話、虛報她使用毒品的事實，這兩項聯邦重罪令她獲判監禁21個月。

這名母親也被維珍尼亞州起訴她一項兒童疏忽照顧重罪，她較早時已經認罪，在週五獲判監禁兩年。

檢控官表示，這名母親的手槍沒有上鎖，令她的6歲兒子很容易拿得到，然後將手槍帶返學校，向教師開槍。

至於6歲男童也有極端情緒問題，但男童沒有被起訴。

至於涉案的教師就提出訴訟，指控校方疏忽警告跡象，以及罔顧案中兒童有隨意暴力的紀錄，要求賠償4千萬元。

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