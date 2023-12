【灣區走走】Exploratorium科學奇趣之旅：Glow冬季特展-光的藝術之境

探索博物館Exploratorium, 在舊金山的科學奇趣之地,已經歷了50多個年頭, 見證了無數科學的奇蹟。這次, 我們將帶您走進這座啟發探索心靈的聖地,探討光的神奇之處。 APEC歡迎晚宴後, Exploratorium推出了一場冬季特展——「 #Glow 」。這場展覽匯聚了世界各地七位藝術家的巧思, 透過十件極具藝術性的作品,將光學的科學理論以視覺藝術呈現。 每一件作品都是對光的獨特詮釋,營造出如夢如幻的光影奇幻世界。 在這個冬日, Exploratorium的展覽猶如一場啟發靈感的光之盛宴, 深深吸引著每一位走進博物館的觀眾。這不僅僅是一場視覺的饗宴, 更是對光學奧秘的一次深度思考。如果您想一窺這場「 #Glow 」 冬季特展的全貌, 以及感受Exploratorium博物館的魅力, 別忘了點擊觀看我們的節目。讓我們一同走進光的藝術之境, 感受科學與藝術的奇妙結合。

