【灣區走走】Exploratorium科學奇趣之旅：Glow冬季特展-光的藝術之境

December 15, 2023 網上限定

探索博物館Exploratorium，在舊金山的科學奇趣之地，已經歷了50多個年頭，見證了無數科學的奇蹟。這次，我們將帶您走進這座啟發探索心靈的聖地，探討光的神奇之處。APEC歡迎晚宴後，Exploratorium推出了一場冬季特展——「#Glow」。這場展覽匯聚了世界各地七位藝術家的巧思，透過十件極具藝術性的作品，將光學的科學理論以視覺藝術呈現。每一件作品都是對光的獨特詮釋，營造出如夢如幻的光影奇幻世界。在這個冬日，Exploratorium的展覽猶如一場啟發靈感的光之盛宴，深深吸引著每一位走進博物館的觀眾。這不僅僅是一場視覺的饗宴，更是對光學奧秘的一次深度思考。如果您想一窺這場「#Glow冬季特展的全貌，以及感受Exploratorium博物館的魅力，別忘了點擊觀看我們的節目。讓我們一同走進光的藝術之境，感受科學與藝術的奇妙結合。
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