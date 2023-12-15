【灣區新聞】舊金山一物業房東被控出租不安全的違法單位予移民（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Ingleside Heights區一棟物業的房東，被市府律師指控出租不安全的違法單位予移民，以從中獲利，法庭最終判市府勝訴，下令兩名被告解決所有違規事項。

Naim Jamali和Sana Jamali，是舊金山Randolph街333號該棟物業的房東。

法庭發現，物業內總共有22個單位，當中只有4個是住宅單位，其餘18個是商用單位，和位於地庫的儲物室。

然而，兩名房東以月租幾千元，將最少13個商用空間，和沒有窗戶的地下室出租予住客。

市府檢查發現，單位缺乏適當供電設備，引致住客需要使用拖板，構成火警危機。

另外，火警逃生路線亦不足夠，更沒有二氧化碳和煙霧探測器。

其他違規包括結構上的危機、僭建的廚房和洗手間，和不當的污水和通風系統。

市府律師邱信福表示，兩個房東將收益凌駕於住客的安危，這個行為是不可接受，亦是違法。

法庭裁定市府勝訴，法官表示，兩名被告不但違反多條州和市府法例，更是構成公害，頒令要求他們處理所有違規事項，及計劃將單位合法化，以保障現有住客。

法庭預料在明年2月裁定兩名房東要向市府支付多少罰款。

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