【灣區新聞】舊金山一物業房東被控出租不安全的違法單位予移民（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Ingleside Heights區一棟物業的房東,被市府律師指控出租不安全的違法單位予移民,以從中獲利,法庭最終判市府勝訴,下令兩名被告解決所有違規事項。

Naim Jamali和Sana Jamali,是舊金山Randolph街333號該棟物業的房東。

法庭發現,物業內總共有22個單位,當中只有4個是住宅單位,其餘18個是商用單位,和位於地庫的儲物室。

然而,兩名房東以月租幾千元,將最少13個商用空間,和沒有窗戶的地下室出租予住客。

市府檢查發現,單位缺乏適當供電設備,引致住客需要使用拖板,構成火警危機。

另外,火警逃生路線亦不足夠,更沒有二氧化碳和煙霧探測器。

其他違規包括結構上的危機、僭建的廚房和洗手間,和不當的污水和通風系統。

市府律師邱信福表示,兩個房東將收益凌駕於住客的安危,這個行為是不可接受,亦是違法。

法庭裁定市府勝訴,法官表示,兩名被告不但違反多條州和市府法例,更是構成公害,頒令要求他們處理所有違規事項,及計劃將單位合法化,以保障現有住客。

法庭預料在明年2月裁定兩名房東要向市府支付多少罰款。

