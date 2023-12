【灣區新聞】舊金山通過法案幫助小商業 包括簡化小商業申請許可程序（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德簽訂兩項幫助小商業的法案,為市內的規劃法規帶來超過100個改變,包括簡化小商業申請許可的程序,減低營運成本,從而改善舊金山空置店面的情況,又會取消餐廳和酒吧的一些限制,促進夜經濟。

布里德在前市參事湯凱蒂和商戶陪同下簽署兩項法案,透過簡化小商業申請許可的程序,令小商業老闆可以更易營商,鼓勵商戶留在舊金山。

布里德說:「做生意不應該這麼難,舊金山在過去以拒絕人聞名,相反我們經改革後的模式,應該是想如何說好,如何接受小商業、接受新的機遇,如何令民眾更易營商、令店舖興旺,最終成為社區的瑰寶。」

兩項法案帶來的改變,包括加快審核過程、取消部分費用,讓酒吧等夜間娛樂場所獲優先處理申請,商戶不再需要在規劃委員會等候聆訊,為整個過程節省幾個月。

法案亦會取消餐廳和酒吧的一些限制,例如現有Haight和Taraval街等街道的餐廳數量有規定上限,或需要取得有條件使用許可(CUA),這限制均將會取消,一些音樂場所可以申請新的酒牌,一些公眾通知的規定會取消。

為了促進夜經濟,法案將簡化申請許可流程,並豁免許可費用,讓商戶可以繼續疫情期間開始的戶外音樂表演和娛樂活動。

這間餐廳的老闆說,他們已經從過去的小商業改革中受益,認為新一輪措施有助持久活化社區。

餐廳老闆Anthony Strong說:「我不用花額外時間和金錢去聘用建築師、畫一些我們不需要的圖紙,作為商戶,我們應專注在自己的手藝、如何服務客人和營運生意,我們沒有時間處理一些不合理的條款。」

兩項獲簽署的法案將會在30天內生效。

