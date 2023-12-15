【灣區新聞】奧克蘭猶太社區燭台遭破壞 警方展開仇恨犯罪調查

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭（屋崙）警方對Lake Merritt的猶太社區燭台倒塌事件展開仇恨犯罪的調查，該燭台被人打成碎片，燭台上還出現了反猶太主義塗鴉。

這宗破壞事件發生正值年終猶太裔社區光明節期間，也都是以哈戰爭爆發之後，中東局勢日益緊張之際，警方指，在星期三的凌晨1點半左右，有人舉報破壞行為，警方派人前往奧克蘭12街和Lake Merritt Boulevard現場附近調查。

根據奧克蘭猶太社區中心的照片和影片顯示，燭台的碎片散落一地，有碎片什至被人拋到湖裡，燭台上還出現了反猶太主義塗鴉。

奧克蘭猶太社區中心Rabbi Dovid說：「看似是斬開。蠟燭被人碎成碎片，標誌看起來被燒焦了，然後我們在湖中發現了燭台底部，湖中還有另一標誌，環顧四周我們發現更多，到處都是碎片

Dovid教士指這座燭台11英尺高，350磅重，要予以破壞都很難。

他指感到憤怒和沮喪，認為奧克蘭市可以做得更好，但可怕的是，一個愛與光明和希望的象徵，卻被仇恨摧毀，他強調，燭台可以摧毀，但不能減少或熄滅他們靈魂的光芒，燭台已經搭建了17年，從未經歷過像這樣的事件。

為了應對破壞行為，在週三晚上，超過100名支持者舉行集會，並在該地點安裝了新燭台，他說新建的燭台會更大型、更堅固，費用接近5千元。

本台記者週四早上到訪現場，見到新的燭台已經完成，奧克蘭市長盛桃（Sheng Thao）在發聲明表示，破壞燭台事件不僅僅是對奧克蘭猶太社區的襲擊，也是對整個奧克蘭市和全體市民的共同價值觀的襲擊。

她又指，上週末，她剛才獲邀參加燭台點燈活動，美國伊斯蘭關係委員的舊金山灣區辦事處也發表聲明，譴責破壞行為，表示對破壞行為深感悲痛和憤怒，指這種行為不僅是對猶太社區的攻擊，也是對所有支持宗教自由的人的侮辱。

任何人如有相關訊息，請致電奧克蘭警方，電話：(510) 238-3728。

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