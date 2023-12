【灣區新聞】奧克蘭猶太社區燭台遭破壞 警方展開仇恨犯罪調查

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)警方對Lake Merritt的猶太社區燭台倒塌事件展開仇恨犯罪的調查,該燭台被人打成碎片,燭台上還出現了反猶太主義塗鴉。

這宗破壞事件發生正值年終猶太裔社區光明節期間,也都是以哈戰爭爆發之後,中東局勢日益緊張之際,警方指,在星期三的凌晨1點半左右,有人舉報破壞行為,警方派人前往奧克蘭12街和Lake Merritt Boulevard現場附近調查。

根據奧克蘭猶太社區中心的照片和影片顯示,燭台的碎片散落一地,有碎片什至被人拋到湖裡,燭台上還出現了反猶太主義塗鴉。

奧克蘭猶太社區中心Rabbi Dovid說:「看似是斬開。蠟燭被人碎成碎片,標誌看起來被燒焦了,然後我們在湖中發現了燭台底部,湖中還有另一標誌,環顧四周我們發現更多,到處都是碎片

Dovid教士指這座燭台11英尺高,350磅重,要予以破壞都很難。

他指感到憤怒和沮喪,認為奧克蘭市可以做得更好,但可怕的是,一個愛與光明和希望的象徵,卻被仇恨摧毀,他強調,燭台可以摧毀,但不能減少或熄滅他們靈魂的光芒,燭台已經搭建了17年,從未經歷過像這樣的事件。

為了應對破壞行為,在週三晚上,超過100名支持者舉行集會,並在該地點安裝了新燭台,他說新建的燭台會更大型、更堅固,費用接近5千元。

本台記者週四早上到訪現場,見到新的燭台已經完成,奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)在發聲明表示,破壞燭台事件不僅僅是對奧克蘭猶太社區的襲擊,也是對整個奧克蘭市和全體市民的共同價值觀的襲擊。

她又指,上週末,她剛才獲邀參加燭台點燈活動,美國伊斯蘭關係委員的舊金山灣區辦事處也發表聲明,譴責破壞行為,表示對破壞行為深感悲痛和憤怒,指這種行為不僅是對猶太社區的攻擊,也是對所有支持宗教自由的人的侮辱。

任何人如有相關訊息,請致電奧克蘭警方,電話:(510) 238-3728。

