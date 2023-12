【KTSF 張麗月報導】

在聖誕及新年之前,科技業繼續傳出裁員消息,根據加州就業發展局(EDD),再有數間科技公司計劃在灣區九個縣裁減合共350個職位。

其中半導體業公司Analog Devices,計劃在明年1月12日,在北聖荷西的辦公大樓裁員111人。

數碼身份辨認軟件公司ForgeRock,計劃在明年上半年在舊金山(三藩市)削減109個職位,社交媒體網絡Nextdoor已於上個月在舊金山裁減99個職位。

另外,金融服務公司Charles Schwab明年初在舊金山裁減155個職位。

提供運動會議服務的Pac-12屬下的分支公司,也計劃明年初在San Ramon裁員141人。

數據指出,自去年初開始的近兩年期間,科技公司在灣區已經裁減總共接近3.2萬個職位。

