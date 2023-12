【灣區新聞】舊金山市府舉辦亞太經合峰會花費了多少

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)上個月舉行APEC亞太經合峰會,市政府為這個國際活動花費了多少錢呢?

據《舊金山紀事報》的報導,舊金山政府支付了近1,130萬元的加班費給市政府員工,當中近880萬給警察局來維持亞太經合峰會期間的治安,另外需要加班的市府機構,包括舊金山消防局和交通局等。

而其他的活動就花費了近700萬元,當中包括拜登總統為了歡迎參加亞太經合會的21個經濟體成員,在探索館舉行的歡迎酒會。

舊金山政府官員表示,在召開亞太經合峰會之前,市政府及籌備委員會從企業家和富豪籌集約2,050萬元,最大的捐贈者是Graton Rancheria,這個部落擁有Rohnert Park的貴騰賭場,他同意捐贈465萬美元。

加密貨幣公司Ripple承諾捐贈200萬元,而蘋果、Emerson集體基金、Kaiser Permanente、Visa基金會、Salesforce等企業,就捐贈了100萬元。

其他著名捐款者,包括Google、Meta、Lyft、PG&E、美國銀行、Open AI和前HP行政總裁、現在擔任美國駐肯亞大使的Meg Whitman。

